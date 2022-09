Afrique: L'Honnorable Juge Dennis Dominic Adjei - Ghana

document

Le Juge Dennis Dominic Adjei est juge à la Cour d'appel du Ghana. Il fait partie des neuf membres du Comité consultatif de la Cour pénale internationale. Il a été élu Inns of Court and Advanced Legal Institute of the University of London Senior Judges Fellow for Common Law jurisdictions pour l'année académique 2022-2023. Il est membre de l'Académie des arts et des sciences du Ghana.

Le Juge Dennis Dominic Adjei a fréquenté l'Université du Ghana et a poursuivi ses études à la Ghana School of Law. Il a obtenu une maîtrise en administration publique de l'Institut de gestion et d'administration publique du Ghana. Il est également titulaire d'une maîtrise en criminologie et en justice pénale de l'Université de Londres, ainsi que d'une maîtrise en études judiciaires de la Duke Law School, Duke University, Caroline du Nord (États-Unis d'Amérique).

Il est le directeur par intérim de l'Institut de formation judiciaire du Ghana où il a occupé le poste de directeur de 2014 à 2019. Il a été Doyen de la Faculté de droit de l'Institut de gestion et d'administration publique du Ghana, de janvier 2019 à août 2020. Il est auteur et professeur auxiliaire de droit à l'Université de Cape Coast et à l'Université des sciences et de technologie Kwame Nkrumah, à Kumasi, et maître de conférences à la Ghana School of Law, à Accra où il enseigne l'interprétation des lois et des actes, ainsi que le droit foncier et le transfert de propriété.

Il est auteur de six ouvrages, à savoir : Constitutional Law of Ghana - Evolution, Theory and Practice (2020); Modern Approach to the Law of Interpretation in Ghana (3rd Edition, Reprinted, 2021); Criminal Procedure and Practice in Ghana (3rd Edition - 2021 -; Land Law, Practice and Conveyancing in Ghana - 3rd Edition, 2021 -; Contemporary Criminal Law in Ghana - 3rd Edition, 2021 - , et The Essential Laws on Credit Creation and Registration of Security Interests.

Le Juge Dennis Dominic Adjei est aussi coauteur d'un ouvrage intitulé The Alternative Dispute Resolution --A Ghanaian Perspective. En 2005, le Saint-Père, le Pape émérite Benoît XVI, lui a conféré le titre de chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand.