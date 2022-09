Madagascar: CHAN 2022 - Les Barea se qualifient pour la première fois

Les Malgaches sont qualifiés pour leur première phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie en janvier 2023, après s'être imposés hier face aux Botswanais (1-1) avec un cumul de 1 à 0 à l'aller. C'est historique pour les Barea locaux !

Mission accomplie. C'est pour la première fois que les Barea locaux disputeront la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie en janvier 2023. Malgré le match nul d'un but partout hier après-midi au Stade de Mahamasina, les protégés de Rôrô Rakotondrabe, vainqueurs à l'aller par un but à 0, ont remporté la double confrontation par 2 buts à 1 face aux Zèbres botswanais.

Pour le match retour d'hier, c'étaient clairement les Botswanais qui ont donné le ton avec deux tirs cadrés dans les 15 premières minutes. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup sans pour autant parvenir à trouver le chemin des filets. Servi du côté gauche, Dadafara a accéléré et a enfumé les défenseurs botswanais. Carlos a profité de ce bon service pour catapulter le cuir au fond des filets de Goitse One à la 23e minute. Un but ô combien important pour les Barea, synonyme de leur qualification au CHAN. Dans les minutes qui s'en sont suivies, Dax a été proche de s'illustrer en récupérant une passe de Rakool, mais il a été en position de hors jeu. Les Barea ont continué à multiplier les opportunités par l'intermédiaire de Carlos qui a été bien en contact avec Dadafara, mais sans succès.

Match de frisson. Au retour des vestiaires, le coach Rôrô a opéré plusieurs changements. Rakool est remplacé par Tendry tandis que Foroche a fait son entrée à la place de Drogba dans les dix premières minutes. Les Botswanais ont de nouveau repris leur souffle, quelques minutes après la pause et ont fait peur aux Barea. Sur les côtés, les Zèbres ont pu créer du danger dans la surface malgache. Ils étaient sans complexe et sont devenus agressifs. Ils ont même eu la plus grosse occasion dans cette deuxième période. Une surprise d'égalisation est survenue à la 66e minute sur un coup de tête de Ditsele qui a rendu Mahamasina silencieux. Un but qui s'est avéré très cher car il y avait encore une vingtaine de minutes de jeu. Le plan s'est déroulé parfaitement pour les visiteurs. Quant aux Barea, Tendry a mal géré le ballon, tandis que Tsiry a raté de peu le deuxième but à la 80e minute. En effet, Berajo et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à concrétiser leurs rares occasions. Un coup franc de Datsiry aurait pu changer la donne mais celui-ci a dévié au-dessus de la barre transversale à la 89e minute. Ils craignaient durant les quatre minutes de temps additionnel. Rôrô a joué son va-tout offensif. Les Malgaches ont encore tenu virtuellement leur qualification, jusqu'au coup de sifflet final. Le score n'a pas évolué et a demeuré 1-1.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées quatre fois auparavant avec trois victoires en faveur des Barea et un match nul. Drogba avec ses trois buts marqués a largement participé à cette qualification. Néanmoins, ce qu'il faut retenir durant ce match aller c'est que les Botswanais ne sont pas très fair-play. La phase finale du CHAN se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Seize équipes africaines formées par des joueurs locaux disputeront le titre.