Afrique: Nations Unies - Madagascar au 3ème sommet des chefs de Police

Madagascar a participé au troisième sommet des chefs de Police des Nations Unies qui s'est tenu du 31 août au 1er septembre à New York.

Engagement. Le Ministre de la Sécurité Publique (MSP), Fanomezantsoa Randrianarison a conduit la délégation malgache composée notamment du Directeur de Cabinet, le Commissaire Divisionnaire Ny Aina Randriambelo. Le MSP a souligné au cours de son intervention que " Madagascar est signataire de la Déclaration d'engagement commun adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement lors de la réunion de haut niveau sur l'action pour le Maintien de la Paix le 25 septembre 2018 ". Et de rappeler que " depuis 2005, Madagascar a déployé 133 fonctionnaires de Police dans diverses missions de la paix des Nations unies ".

Intégration. Une participation " très faible " en termes d'effectif par rapport aux autres pays mais elle reflète la réalité quant à l'intégration des femmes au sein de la Police nationale, a-t-il déclaré. Et de citer entre autres, " la Brigade Féminine de Proximité composée exclusivement de femmes policières qui a pour mission la prévention des violences basées sur le genre et l'accompagnement des victimes des violences en collaboration avec les agences du Système des Nations Unies comme le FNUAP, l'UNICEF, le PNUD et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme ".

Priorités. Le ministre n'a pas non plus manqué de faire savoir que " la paix et la sécurité pérennes constituent les priorités du gouvernement et constituent le premier jalon de la Politique Générale de l'Etat depuis 2019, en déclinaison de la vision prévue par le Plan Emergence de Madagascar 2019-2023 ". Il a également tenu à faire part de la politique de proximité adoptée par la Police malgache qui " protège et aide ". Une approche qui vise à instaurer la confiance de la population envers l'institution policière. À son avis, " la confiance constitue un élément essentiel pour atténuer les risques auxquels sont exposés les policiers dans un environnement hostile ".

Signal fort. Le MSP a également tenu à spécifier devant l' " auguste assemblée " que " Madagascar n'a pas connu de conflit au sens propre du terme ". Il a aussi tenu à partager certaines valeurs (éthique et conduite) et à partager le sens de la justice et le refus de l'impunité et de la corruption. " Nous restons ouverts à la coopération avec les Nations Unies ", devait assurer le premier flic de Madagascar lors de ce sommet. Une occasion pour Madagascar de marquer sa présence dans le concert des Nations et donner un signal fort de son engagement dans l'initiative " Action pour le maintien de la paix ".