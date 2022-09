Ile Maurice: A Henrietta - Une journée d'activités sportives pour enfants à l'initiative de Divano

Pendant le confinement, la vie était cloisonnée et les enfants enfermés, sans possibilité de se défouler ni d'avoir une véritable activité physique.

C'est pour gommer un peu tout cela que Christa Balaghee, directrice de la fabrique de sofas Divano Upholstery & Interiors, à Phoenix, a décidé d'organiser une journée sportive pour les enfants de la localité d'Henrietta, où se trouve l'usine de la compagnie. "Dans le passé, nous avons souvent organisé des sorties, mais vu ce qui s'est passé ces dernières années avec le confinement à Maurice, on a pensé à faire quelque chose dédié aux enfants cette fois", nous explique Christa Balaghee.

Plusieurs activités ont ainsi été mises en place pour le bonheur des tout petits durant la journée du 13 août, telles que domino, carom et course en sac, le tout en musique avec la présence d'un chanteur. Sans oublier des cadeaux : des pouf et des coussins offerts par la compagnie Divano.

"Le but du jeu c'était de faire plaisir aux enfants, qu'ils dansent, s'amusent, se défoulent, et aussi pour les encourager à faire du sport pour rester en bonne santé. A notre niveau, on a fait ce qu'on pouvait dans notre localité, mais ce serait bien si d'autres pouvaient organiser ce type d'événement pour les enfants à travers le pays, ils en ont besoin", suggère Christa Balaghee.