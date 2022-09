Ile Maurice: Bella Amigo - 50 ans d'histoire écrit en lettres d'or

Demain, le groupe Bella Amigo fêtera son jubilé d'or. L'occasion de remonter le temps et de raconter l'histoire de cette entreprise familiale à succès.

C'est en toute intimité, entre famille, amis et partenaires d'affaires qu'Indiren Parasuraman, Chief Executive Officer (CEO) du groupe Bella Amigo, célèbrera le jubilé d'or de l'entreprise familiale, demain. Un rebranding de l'enseigne et la sortie d'un livre sur son parcours, écrit par le journaliste Soondress Cadervaloo, pour marquer ces 50 ans d'histoire. Si aujourd'hui Bella Amigo est une enseigne à succès dans la poissonnerie, une des Top 500 compagnies de l'île, distribuant ses produits dans les plus grands hôtels et restaurants de l'île, il marque cinq décennies de travail acharné et de persévérance. Plus qu'une industrie, Bella Amigo est une histoire de famille, de traditions et de valeurs et de liens tissés au fil du temps. Un vécu des plus inspirants.

L'histoire du groupe commence avec son père, Rajoo Parasuraman, descendant de travailleurs engagés venant du Sud de l'Inde. "Papa était un visionnaire. Il disait que l'avenir se trouvait dans la pêche et la mer", raconte Indiren Parasuraman. En 1972, Rajoo Parasuraman devient banian et dirige une équipe de pêcheurs ; il vend une parcelle de terrain pour investir dans un bateau et une bicyclette. Son fils, Indiren suivra ses pas dès l'âge de neuf ans. Le livre, sous la forme d'une interview d'Indiren Parasuraman, raconte les débuts difficiles de l'entreprise familiale et comment il vendait le poisson frais de porte-à-porte en poussant la bicyclette qu'il ne pouvait pas encore monter. Vers 1982-83, il reprend le business de son père et hérite du bateau appelé Amigo et de la bicyclette.

Dès lors, Indiren Parasuraman va remodeler le business. Sous l'œil avisé de son père, il grandit en expérience et à force de dur labeur, il se frayera un chemin vers l'excellence. En 1997, il arrête la pêche artisanale hors lagon et se lance dans l'exportation de poisson frais vers La Réunion. En 2003, il fonde Bella Amigo Company Limited qui englobera les activités autour du poisson et des fruits de mer. Son expérience de l'exportation le mènera à l'importation de l'Inde, d'Afrique du Sud, des Seychelles, de France, des États-Unis, de Dubayy et de la Norvège, entre autres. Une entreprise demandant une attention constante. "Je n'ai jamais pris de congé", explique Indiren Parasuraman.

En 1996, son frère Galen le rejoint à plein-temps. En 2010, la poissonnerie se délocalise, quittant Cap-Malheureux, le chef-lieu familial, pour Petit-Raffray. Le restaurant Rêve d'R sera ouvert la même année. Avec l'aide de son frère, le groupe s'agrandit et se tourne vers la restauration et l'événementiel sur les cinq arpents de terrain à Petit-Raffray, où Bella Amigo abrite toutes ses activités. "Le chemin n'a pas été facile. Mais cela a été une bonne expérience", souligne humblement Indiren Parasuraman. Le Covid a été l'un des pires moments qu'Indiren Parasuraman décrit comme "a terrible nightmare". Durant la pandémie, le groupe innove avec la livraison à domicile et des plats congelés prêts à consommer. Un véritable succès.

Riche de son histoire, Indiren Parasuraman reste humble. Quid du futur ? "Je reste un optimiste. Il y a encore beaucoup à faire", souligne Indiren Parasuraman. Ses deux fils ont rejoint l'entreprise. L'histoire de Bella Amigo n'est donc pas prête de s'arrêter... Pour en savoir plus, il faut lire le livre de Soondress Cadervaloo, qui sera lancé demain. Un ouvrage qui vous met à la fois, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres.