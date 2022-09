Ile Maurice: Tournoi de la presse - Une armada de journalistes dans un champ de cannes...

Radio One, Radio Plus, Top FM, Wazza FM, la MBC, ION News, Le Mauricien et une équipe La Sentinelle comprenant des joueurs de l'express et de Lékip. En ce dimanche 28 août 2022, la présence d'autant de personnel des médias autour de champ de cannes pouvait sembler bizarre à un citoyen lambda. Pourtant, pas de découverte macabre ni personne s'excitant sur une caisse de savon à l'horizon...

Alors pourquoi ce débarquement médiatique dans le sud-est du pays ? Pour répondre à l'appel du ballon rond tout simplement ! Après deux ans de confinement et quatre ans sans compétitions, tous les représentants des organes de presse ont répondu favorablement à l'appel de Foot 80 d'organiser un tournoi interpresse foot five.

Voilà comment tout ce petit monde s'est retrouvé au Jandoo Stadium à Camp-Diable. Après avoir sillonné les champs de cannes et découvert le terrain, l'heure était au dépaysement total et aux éclats de rire au moment où le petit dej était servi.

'Triiiit !' Voilà que le coup de sifflet retentit. Non, messieurs les journalistes, vous n'êtes pas là que pour rigoler, le premier match a débuté. L'express vs Radio Plus. Les muscles sont à peine réveillés qu'il faut aller droit au but. Pas simple.

Fabrice Larétif ouvre le score. Ce sera d'ailleurs le score final. Les bleus tombent d'entrée face aux jaunes et noir, au maillot inspiré de celui de Fenerbahce. On ne sait pas encore que cette affiche sera aussi la finale du tournoi...

Sur le terrain les niveaux sont inégaux. Peu de 'vrais' footballeurs, mais les duels sont parfois intenses et acharnés. Les deux nouveaux, Wazza FM et ION News, sont très enthousiastes et suscitent la curiosité.

Malgré quelques kilos en plus et une silhouette plus enrobée, l'ancien sprinter national Fabrice Coiffic s'amuse à faire trembler les filets, aux côtés de Shawn Louis et Thomas Empeigne. Avec 7 points à l'issue de la phase de poules, Radio One finit ainsi invaincue et première du groupe B. Elle est accompagnée par la MBC (5 pts).

Malgré un 5-0 infligé à Wazza, Top FM sort finalement du tournoi, non sans avoir lutté et chahuté l'arbitre lors du derby des ondes face à R1, avec un Nevin survolté, mais qui a évité l'expulsion. Pour leur gardien de but, Ryan, ce premier match est comparable au 9-0 inscrit la veille par Liverpool face à Bournemouth en Premier League. "Non li pa drol pou trouv Liverpool gagné 9-0, kifer ou dir li drol Azmaal ? Nou abitié sa, li enn zafer normal pou Liverpool sa... "

Dans le groupe A, Radio Plus et l'express se qualifient pour les demi-finales mais ont eu chaud avec 6 points chacun, soit autant qu'ION News qui a battu Radio Plus pour sa deuxième sortie ainsi que Le Mauricien pour forcer l'express à élever son niveau pour éviter une élimination prématurée. Les partenaires de Reza Itoola, l'ancien joueur du Racing Club, et le caricaturiste Deven T. ont joué des matches pleins et développés du jeu mais manquaient peut-être de remplaçants pour pouvoir souffler un peu et grappiller quelques points.

Sur le papier, les demi-finales étaient quand même assez logiques : Radio Plus vs la MBC et Radio One vs l'express. Si l'équipe du Défi Media Groupe montait en puissance pour s'imposer 4-2, les gars de La Sentinelle devaient s'en remettre aux tirs au but pour forcer la décision.

Loïc Gangaram et Olivier Chapuiset ont su porter leur équipe jusqu'en finale, s'avérant décisifs chacun à leur tour dans les moments clés. En finale, ce sont les confrères de la rue Labourdonnais qui se montraient les plus solides pour aller décrocher un titre mérité, 1-0.

Bon, missié Benoît Thomas de Lékip qui ou analyse technico-tactique post-défaite ? "L'express ti mank zis inpe plis goal mais dans l'ensemble nou lekip ti bon. Zot ti krwar noun mor apre premie defet, me noun ressi sorti dan faz groupe in extremis pou ariv ziska final après enn demi-final ki noun arrache au forceps."

Tout a fait Benoît ! Et qu'en est-il du champion ? "Bizin aksepte ki Défi ti meyer ki nou avek plis individualités ki nou. Zot inn repose essentiellement lor Loïc, Fabrice et zot keeper ki ena experience foot à 5. Mo félicite zot enkor et sirtou grand bravo à ban organisateurs de Foot 80 pou sa super initiative-la."

Notre collègue a aussi loué la fraternité qui a régné durant cette journée entre tous les employés des différents médias : "Monn apresie combativité sak lekip et kan to guet ban diferan score to trouve ki pann forcement ena ban domination outrageuse, c'est sa mem kinn ajoute du piment au tournoi. Mo espere ki tou lekip ki ti prezan revini pou bann lezot tournoi la presse avec le même esprit de camaraderie. Li importan ki nou met le travail de coté de temps en temps et ki nou tou zwenn autour sa ban kalité activité la." Place au succulent briani de clôture de ce bel événement offert par Foot 80. A vous les studios.

Le point sur la compétition

Classement de la poule A

1. Radio Plus 6 pts (diff : +4)

2. L'express 6 pts (+2)

3. ION News 6 pts (0)

4. Le Mauricien (-5)

Classement de la poule B

1. Radio One 7 pts (diff : +6)

2. MBC 5 pts (+2)

3. Top FM 3 pts (+2)

4. Wazaa FM 1 pt (-10)

Demi-finales

Radio Plus bat la MBC 4-2

L'express bat Radio One aux tab (0-0 temps régl.)

3e Place

Radio One bat la MBC aux tab (2-2 au temps rég.)

Finale :

Radio Plus bat l'express 1-0

Meilleurs buteurs : Fabrice Larétif (Radio Plus), Fabrice Coiffic (Radio One), Ravish Persunnoo (MBC) : 4 buts