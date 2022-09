Cote d'Ivoire: Infrastructures sanitaires - Le travail d'Hercule du Président Ouattara

Le Président Alassane Ouattara tient à la santé de ses compatriotes. Depuis 2011, un vaste programme a été lancé pour la construction ainsi que la rénovation de nombreuses infrastructures sanitaires. Ce projet a abouti à l'adoption en 2017 d'un programme sanitaire d'un montant de 850 milliards de FCFA. Et qui prévoit la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d'établissements de premier contact. Gros plan sur le travail d'Hercule d'Alassane Ouattara dans le domaine de la santé.

Dans 23 mois, un centre hospitalier universitaire (CHU) sera livré aux populations d'Abobo en particulier et aux Ivoiriens en général. La première pierre de cet édifice sanitaire a été posée, le samedi 30 juillet 2022, par Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, en présence de Pierre N'gou Dimba, ministre de la Santé, et de plusieurs membres du gouvernement.

Le CHU d'Abobo disposera d'une grande unité d'hémodialyse et d'un plateau technique de dernière génération pour y effectuer des greffes de rein. Ce futur centre hospitalier de niveau 3 sera également doté d'une unité ultramoderne de pédiatrie et de néonatalogie, pour la prise en charge des bébés prématurés. Ce sera le plus important centre de pédiatrie de la sous-région. Le CHU d'Abobo sera bâti sur une superficie de 18 ha avec une capacité de plus de 600 lits pour un coût global de 80 milliards FCFA. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour exposer le vaste programme sanitaire adopté pour le gouvernement ivoirien. " Le gouvernement a adopté un vaste programme sanitaire adopté en 2017 d'un montant 850 milliards de FCFA. Il prévoyait la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d'établissements de premier contact ", avait-il indiqué.

Selon le chef du gouvernement, le CHU d'Abobo, future infrastructure hospitalière phare du pays, est une preuve majeure de l'action résolue du Président Ouattara dans le domaine de la santé. Celle-ci a été érigée au rang de priorité stratégique par le chef de l'État parce qu'elle est un levier essentiel de développement du capital humain et donc du progrès économique et social d'une nation, a-t-il indiqué.

Plus de 1000 milliards pour la sante des Ivoiriens

Faut-il le souligner, cette action volontariste pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur le territoire national et des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve son prolongement dans le Plan National de Développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 1000 milliards de FCFA pour les projets en faveur de la santé ! Et comme des champignons, les CHR poussent sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cette dynamique que les centres hospitaliers régionaux (CHR) d'Aboisso, Adjamé, Daloa, Adzopé et San Pedro ont été inaugurés. De même les hôpitaux généraux de Yopougon Attié et de Méagui, le service de gynécologie du CHU de Treichville, les urgences du CHR de Séguéla et de l'hôpital général de Daoukro ou encore, le service d'imagerie du CHR d'Abengourou ont été mis en service pour le bonheur des populations.

Plusieurs autres chantiers ont été lancés dont les travaux du Centre d'oncologie de Grand-Bassam. Bientôt seront inaugurés les CHR de Man, de Bouaké, de Katiola, de Boundiali, l'hôpital général de Danané, de Kouto ou encore, l'Institut de cardiologie de Bouaké et le nouveau bloc obstétrical et pédiatrique du CHU de Cocody.

Dans les localités ciblées, d'autres projets sont en phase de démarrage ou d'études. Il s'agit de l'hôpital général d'Abobo Sud, des CHR de Minignan, d'Odienné ou de Dabou, des hôpitaux généraux de Kong et Yopougon Ouest. Il faut aussi souligner qu'à Yamoussoukro et Korhogo, les phases 1 des travaux de réhabilitation des CHR ont été livrées. Les phases 2 sont en cours de réalisation. Quant à la réhabilitation du CHU de Yopougon, les travaux de la phase 1 sont bien avancés et ceux de la phase 2 se feront concomitamment, pour une livraison totale programmée à fin 2023. Pour couronner cet ambitieux programme, dans le cadre du PsGouv2 lancé en janvier selon la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, un programme de construction de plus 200 établissements sanitaires de premier contact et la réhabilitation de 400 d'entre eux est en cours réalisation.

Des infrastructures de dernière génération

Les infrastructures livrées ou en construction sont de dernière génération. Construit sur une superficie de 10 hectares, le CHR de Bouaké vient à point nommé, surtout qu'il va désengorger le centre hospitalier universitaire (CHU). Il comprend les blocs ophtalmologie, chirurgie, pédiatrie et médecine générale ; des blocs de soins intensifs, une clinique principale, le service de gynécologie et une maternité. Enfin, la zone 4 est réservée aux blocs services.

Le CHR de Boundiali sera dotée entre autres d'une unité de soins intensifs (bloc principal), un bloc de chirurgie, un bloc de pédiatrie, d'un bloc de gyneco-obstétrique, un bloc opératoire, un cabinet d'ophtalmologie, un bloc de maternité, un bloc technique et des logements pour le personnel. En plus, un plan de voirie pour faciliter les entrées et sorties est prévu. Le centre hospitalier régional de Boundiali sera doté d'un plateau technique de pointe, avec une capacité de 150 lits.

Construit près du stade de la ville, le futur CHR de Katiola est également un établissement sanitaire de référence. Il est bâti sur une superficie de 5,3 hectares. Cet hôpital sera doté de 90 lits, équipé de matériels de dernière génération ainsi que d'un plateau technique moderne. Il y est prévu la maternité, la chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie et la médecine générale. Ce centre hospitalier va abriter des services de consultations externes, d'échographie, d'hospitalisation, de gynécologie, de médecine générale, de pédiatrie...

L'hôpital général du département de Gbéléban, dont la première pierre a été posée le mardi 9 août 2022 par le chef du gouvernement, sera construit sur une superficie de 5 hectares, avec une capacité d'environ 60 lits pour un coût total de 14,6 milliards FCFA. Le projet de construction de cette formation sanitaire de référence s'inscrit dans le cadre du renforcement des structures sanitaires dans le but d'améliorer l'offre de soins et l'opérationnalisation de la Couverture maladie universelle (CMU). On le voit, depuis 2011, Alassane Ouattara abat un travail d'Hercule pour offrir des conditions de soins de qualité à ses compatriotes