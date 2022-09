Congo-Brazzaville: Fécofoot - Jean Guy Blaise Mayolas s'engage dans un nouveau défi

Réélu pour un nouveau mandat de quatre ans au terme d'une élection sans enjeu tenue le 2 septembre à Kintélé, le président de la Fédération congolaise de football s'est engagé à œuvrer prioritairement pour la professionnalisation du Congo et la formation des jeunes.

Jean Guy Blaise Mayolas a promis augmenter la subvention des clubs d'élite, de Ligue 2 et de football féminin avant d'annoncer le développement de partenariat d'échanges et de formation avec des clubs occidentaux et d'autres fédérations." C'est une charge, une responsabilité de plus et importante que vous me confiez à nouveau. Cette nouvelle élection confirme l'impact de tous les efforts que nous avons fournis ensemble pour insuffler à notre football une nouvelle ère de développement et de rayonnement. Je ressens ma mission comme une brique que je dois apporter à l'édifice pour que d'autres puissent ensuite continuer de construire ", a souligné le président de la Fécofoot.

Il entend créer les conditions nécessaires visant à faire de la Fécofoot une maison ouverte pour satisfaire les besoins de tous : les clubs , les entraîneurs, les joueurs, les encadreurs et les dirigeants. " Je serai un président qui va faire évoluer la fédération et je vous en fais la promesse maintenant. Nous devons désormais regarder plus loin et penser à l'avenir de notre football. Pour agir efficacement dans l'intérêt de tous et continuer avec vous les œuvres entamées depuis 2018, je me suis lancé dans la course pour briguer un nouveau mandat à la tête de la fédération. J'ai pensé qu'il fallait naturellement poursuivre les actions qui ont donné de bons résultats comme la modernisation de nos organes de gestion, la gestion transparente et rigoureuse de nos finances... ", a-t-il laissé entendre.

Jean Guy Blaise Mayolas a reconnu que l'heure n'est plus aux querelles mais aux grands engagements car la cohésion et l'unité de tous sont, d'après lui, les éléments essentiels dans la stabilité d'une institution . " Mon plus grand souhait est que cette assemblée puisse être un point de départ de la refléxion necessaire sur la Fécofoot que nous voulons pour demain surtout celle qui aspire au changement ", a t-il indiqué.

L'entrée de nouveaux membres

Le nouveau bureau de Jean Guy Blaise Mayolas compte quatorze membres au lieu de quinze. L'un des postes vacants de la vice-présidence sera completé après, au cours de la prochaine assemblée générale. Le président de la Fécofoot a renouvélé sa confiance à Henri Endzanga, Jean Paul Fouani, Jean Medard Kossa et Carl Boniface Malalou comme vice-présidents. Victor Magloire Nganguia, Alain Roger Fouka, Virginie Lucienne Moukoko, Jean Eloi Mankou et René Daniel Louzaya ont été confirmés comme membres avec les entrants comme Olangué Mô, Jean Patrick Boulingui, François Bikindou et Jean Pierre Elenga Okandzé. Médard Moussodia, Landry Loembet, Zephrin Mouko, Léon Okoula et Gobard Ngami ont quitté le bureau exécutif.

Feuilleton à rebondissements

Cette assemblée n'aurait pas pu aboutir sans l'intervention des délégués de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football lesquels ont rencontré le ministre des Sports après la décision prise d'annuler à 24 heures, par le biais d'un communiqué télévisé, les élections estimant que les conditions d'une assemblée générale démocratique, apaisée, transparente et équitable n'étaient pas réunies. Au bout d'une interminable concertation qui a pris toute une journée, le football congolais a été sauvé des éventuelles sanctions de la Fifa, à savoir une interdiction de plus de quatre ans de pratiquer le football, la disqualification de ses sélections engagées aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique et du Championnat d'Afrique des nations sans oublier l'AS Otohô et les Diables noirs engagés en compétitions interclub de la CAF.

Dans la déclaration conjointe, la Fécofoot s'est engagée à mettre en œuvre après les élections les recommandations sur l'amélioration de sa gouvernance, de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes dans la prise en compte des lois nationales, le respect de ses textes fondamentaux, la transmission à la tutelle dans les délais prescrits des documents relatifs à la tenue des assemblées générales annuelles.

Consensus pour sauver le football

Elle s'engage aussi à modifier ses statuts afin d'assurer leur conformité avec les principes de bonne gouvernance de la Fifa et de la CAF mais aussi la modification du code électoral, notamment la revision des critères d'éligibilité au comité exécutif conformément aux statuts et principes de la Fifa. Il a été décidé de l'amélioration des relations avec le ministère de tutelle, précisement la reconnaissance des prérogatives et du rôle de la tutelle conformément au droit national en vigueur, la transmission des rapports annuels d'activités pour information mais aussi la transparence dans la gestion des programmes de developpement de football des jeunes et féminin. " La Fifa et la CAF se sont engagées à accompagner et assurer le suivi de la mise en oeuvre des présentes recommandations ",

" Nous avons eu des réunions qui sont fructueuses. Nous avons rédigé ensemble cette promesse de travailler main dans la main, gouvernement fécofoot, Fifa et CAF parce que votre football compte pour nous et pour l'avenir de vos enfants. Et votre football a un potentiel qui est inexploité. Nous avons envie de l'exploiter avec vous. C'est important de permettre à la Fécofoot de developper le football des filles et des garçons. C'était une priorité que cette assemblée générale électorale se tienne le 2 septembre et que le football congolais demain puisse continuer à être en activité ", a souligné Tavarès Fernandes Gelson de Conceiçao, le délégué de la Fifa.

" Ce n'était pas évident. Il fallait faire preuve de beaucoup d'esprit de consensus. Nous y sommes arrivés par la volonté des uns et des autres. C'était le but recherché. Il n'y a pas un vainqueur ni vaincu. Le vainqueur c'est le football congolais aujourd'hui. La leçon qu'on tire est que toutes les parties prenantes pour le developpement du football congolais se sont retrouvées au cours de cet accord. Tous ont pris l'engagement de tout faire pour que le football congolais retrouve ses lettres de noblesse ", a ajouté Seidou Mbombo Njoya, quatrième vice- président de la CAF.