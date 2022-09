Cote d'Ivoire: Trois questions à... Silue Pegabila (SD de Bouaké-Gonfreville) - " Pour moi, aucune élection n'est gagnée d'avance "

interview

Il est le tout nouveau secrétaire départemental du RHDP de Bouaké-Gonfréville. Dans cet entretien, Silué Pegabila remercie les militants pour la confiance placée en sa personne et présente ses chantiers pour un RHDP fort dans la région du Gbêkê.

Le Patriote : Les militants vous ont porté à la tête du département politique de Bouaké-Gonfreville suite à la dernière élection interne du RHDP. Est-ce un autre challenge ?

Silué Pégabila : C'est en premier lieu la manifestation de la confiance que placent en moi, d'abord notre hiérarchie, le premier responsable du parti ici qui est le ministre Amadou Koné mais aussi les militants de base. Ensuite, je considère que c'est une responsabilité, une lourde charge qui m'est confiée. Je dois faire en sorte de ne pas décevoir ceux qui m'ont fait confiance, de ne pas trahir la confiance des militants et de notre premier responsable du parti qui est le ministre Amadou Koné. Cela pèse sur les frêles épaules et je me battrai pour mériter cette confiance placée en ma modeste personne.

LP : Les actions à mener sont énormes. Quelles sont les priorités pour vous ?

SP : Il est primordial pour nous de consolider les appareils du parti. Comme dans tout parti politique, il y a quelques fissures, il faut le reconnaître. Il est question pour nous de travailler à faciliter le rapprochement, la cohésion et l'unité au sein du parti avec les militants sans oublier de mener un travail de sensibilisation. Il nous faut un travail de communication de proximité sur les actions menées par le RHDP et le chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par le chef du parti, des changements considérables que le RHDP a apportés à la Côte d'Ivoire et sur lesquels on ne communique pas suffisamment. Je citerai pèle mêle toutes les mesures prises par le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la nation à la veille de l'indépendance. Le président de la République et le RHDP font plus que ceux qui se réclament socialistes.

Le Président Alassane Ouattara a débloqué les salaires des fonctionnaires qui sont restés bloqués depuis 1989. Aucun syndicaliste ne rêvait de voir les salaires être débloqués. Il n' y a pas plus acte social que cela et pas meilleure répartition des ressources. En plus le chef de l'État vient de compléter ses actions en faveurs des fonctionnaires avec le 13ème salaire. C'est inédit et historique. Le chef de l'État vient de montrer qu'au-delà des grands chantiers qu'il fait, il sait aussi répondre aux aspirations des populations, redistribuer les ressources de l'Etat et qu'il est humaniste. Il faut que les gens comprennent que quand l'État augmente le pouvoir d'achat des fonctionnaires, ils vont investir et c'est l'argent qui circule. Il faut une communication de proximité sur ces actions et étendre la toile du RHDP tout en continuant à vulgariser les actions du parti pour que nous ayons un grand nombre de sympathisants pour constituer une plus grande force.

LP : Les années à venir ne seront pas de tout repos pour votre parti dans la région pour ce qui est des élections locales...

SP : Pour être objectif, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'une élection est gagnée d'avance. Pour moi, aucune élection n'est gagnée d'avance. Aujourd'hui, par le travail acharné des uns et des autres et le leadership gagnant du ministre Amadou Koné, nous pouvons considérer que Bouaké est l'un des bastions du RHDP. Sur cette base, nous pensons que nous partons favoris mais ce n'est pas gagné d'avance. Cependant, nous avons un grand challenge qui est le conseil régional que nous n'avons jamais gagné depuis que nous sommes au pouvoir. Aujourd'hui, notre atout, c'est le ministre Amadou Koné qui, par sa politique de proximité, a fini par séduire la quasi-totalité de notre population. Il est un atout pour le parti ici à Bouaké. S'il lui arrivait de diriger une liste, il pourrait booster le taux de participation et donner plus de chance au RHDP de remporter les élections régionales.

Je voudrais dire aux militants qu'ils peuvent être fiers d'avoir adhéré au RHDP et du bilan du parti. Ils peuvent être fiers d'avoir un leader comme Alassane Ouattara, un grand bâtisseur qui sait développer un pays. C'est un leader au sens propre du terme. Il est hors pair et fait notre fierté. Les militants peuvent être fiers de leur mentor Alassane Ouattara. Il faut que nous arrivions à surmonter nos incompréhensions, nos frustrations, nos querelles internes pour nous retrouver autour de l'essentiel qui est le parti et le président de notre parti Alassane Ouattara. Et cela, pour que nous puissions conserver le pouvoir le plus longtemps possible pour le bonheur de la Côte d'Ivoire.

À l'endroit des Ivoiriens qui hésitent encore à rejoindre le RHDP, je voudrais leur dire qu'il faut, à un moment donné de notre vie, aller au-delà de la passion politique et être objectif. Il faut être réaliste, il faut regarder la réalité en face. Hier, peut-être qu'on leur à mis des choses dans la tête faisant croire qu' Alassane Ouattara ne venait pas pour travailler mais aujourd'hui ils ont eu le temps de constater que le président a boosté le développement de la Côte d'Ivoire. Il est le véritable disciple du Président Houphouët-Boigny.

Ça se voit, ça ne se discute pas et ce n'est pas un débat. Récemment, il a démontré une fois de plus qu'il a le cœur sur la main, qu'il est sensible à la souffrance des populations. Il a réalisé des projets qu'aucun autre président n'a réalisé en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Président Alassane Ouattara et le RHDP ont fini par démontrer à ceux qui hésitent encore qu'ils savent développer un pays et qu'ils savent redistribuer les ressources de ce pays. Je demande à tous ceux qui hésitent encore de mener le juste combat qui honore la Côte d'Ivoire en rejoignant le RHDP pour que nous continuions ensemble de bâtir la Côte d'Ivoire.