Afrique: Condamné à 12 mois de prison - Le fils du commissaire de police veut recourir au Conseil privé

Chandra Prakashsing Dip, le fils du commissaire de police Anil Kumar Dip, veut recourir au Conseil privé. Reconnu coupable de détournement de fonds, soit Rs 3 millions, au préjudice de la Barclays Bank par la cour intermediaire, il avait été condamné à 12 mois de prison le 26 février 2018 par l'ex-magistrate de cette instance judiciaire Renuka Devi Dabee, aujourd'hui juge.

Ses deux acolytes, Chitran Hauroo et Mohammad Aumeerally, avaient également été déclarés coupables et avaient écopé de six mois de prison pour blanchiment d'argent. Il était reproché à Chandra Praksahsing Dip d'avoir agi de concert avec ses deux acolytes pour créditer leurs comptes bancaires au préjudice de la société Diadeis Maurice Ltée.

Insatisfait de cette décision, les trois condamnés avaient fait appel devant la Cour suprême. L'affaire avait été entendue par la Deputy Senior Puisne Judge (SPJ) d'alors Rehana Mungly-Gulbul et le juge David Chan qui avaient maintenu le jugement de la cour intermédiaire. Ils avaient subi deux revers en cour intermédiaire et en appel.

Mais le fils du commissaire de police ne s'avoue pas vaincu. Il veut tenter sa chance et demande à la plus haute instance judiciaire du pays de l'autoriser à recourir au Conseil privé. L'affaire sera entendue le lundi 5 septembre devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul et le juge Denis Mootoo.