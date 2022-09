Guinée Bissau: La voie de la réconciliation nationale, menée par les leaders religieux, en attendant la dernière étape

Bissau — " La Guinée Bissau a connu ces dernières années de nombreux moments d'instabilité, il y a eu différents conflits armés, la guerre de la fin des années 90. Le pays a éprouvé de grandes difficultés à retrouver une situation normale et à avoir des institutions qui fonctionnent pleinement. La vie sociale et politique a connu de nombreux moments d'instabilité en raison des différents conflits et, compte tenu de cette situation, la nécessité d'une réconciliation nationale a été ressentie à un moment donné. Il a été clairement perçu qu'il était nécessaire de travailler pour ramener la paix dans le pays. Il a alors été jugé vital au Parlement de créer une commission qui travaillerait à cette réconciliation et conduirait à une conférence nationale, à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud. Les discussions à ce sujet ont commencé au début du millénaire et en 2002, l'idée de créer cet organisme est née. Au Parlement, ils ont jugé qu'il serait préférable de confier la direction à des chefs religieux plutôt qu'à des éléments politiques et c'est ainsi que, depuis 2014, un prêtre catholique s'est vu confier la présidence, un représentant de la foi islamique et un autre de la confession évangélique la vice-présidence. Pour le reste, la Commission est composée de représentants des institutions politiques (parlement, ministères) et ensuite de la société civile : les mouvements, toute la société est représentée par cette Commission". Le père Domingos Cà, prêtre du diocèse de Bissau et président de la Commission pour la réconciliation nationale en Guinée-Bissau, résume ainsi à l'Agence Fides le chemin qui a conduit à la création d'un organisme national pour rechercher la paix et la stabilité dans le pays.

Cette commission, reprend le prêtre, avait pour tâche de conduire à l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale. Nous avons effectué un patient travail d'écoute de toutes les réalités sociales présentes en Guinée Bissau. Nous avons parcouru le pays en long et en large pour écouter la population et comprendre les pensées de chacun sur l'urgence de la réconciliation et de tourner la page. Un rapport final a été soumis et il ne manque plus que la date et les modalités de la conférence. Entre-temps, il y a eu un changement de gouvernement (en 2018, ndlr) et de président (2019, ndlr) et les travaux se sont arrêtés. La dernière étape, qui consiste à décider de la date et des modalités, relève du président de la République, nous attendons donc qu'elle soit accomplie."

L'Église catholique, bien que représentant une minorité de la population, jouit de la confiance de tous - comme le démontre également la nomination du père Cà comme président de la Commission - et constitue un point de référence solide. La religion la plus pratiquée, dit-il, est la religion traditionnelle, puis il y a les musulmans et les chrétiens, parmi lesquels les catholiques sont majoritaires. Au cours des 20 dernières années, alors que le pays a connu de nombreux moments de crise et de conflit, l'Église a toujours été un élément fondamental dans la recherche de la paix. L'Eglise de Guinée Bissau jouit de la grande confiance du peuple, de tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur appartenance idéologique ou politique. Elle est toujours intervenue dans la recherche de la réconciliation entre les peuples, à travers les messages et les lettres pastorales des évêques, les exhortations et autres moyens pour favoriser la formation de consciences prêtes à un changement de mentalité".

Il y a un autre domaine dans lequel l'Église est très présente, c'est le domaine social : "Nous pouvons dire que l'Église en Guinée-Bissau, observe-t-il, est considérée comme un modèle, elle a la reconnaissance de toute la société et même des politiciens pour le grand rôle qu'elle joue dans les écoles et la santé. Ces deux dernières années, l'école publique a fonctionné de manière aléatoire en raison des nombreuses grèves des enseignants qui ne sont pas payés régulièrement, et les seules écoles qui fonctionnent de manière cohérente sont les écoles privées, dont la majorité est catholique. Toujours dans le domaine de la santé, de nombreux hôpitaux, centres de santé et de réhabilitation nutritionnelle, ainsi que des instituts pour la promotion des droits et de la santé des femmes, sont l'œuvre de catholiques. Outre l'évangélisation directe, bien sûr, l'Église est reconnue dans tout le pays pour cette dimension sociale".