Cote d'Ivoire: Daloa - Le ministère de la santé sanctionne un décès maternel

La récréation est terminée, pourrait-on le dire, dans le système sanitaire ivoirien. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a pris des sanctions face au décès "évitable", d'une parturiente au centre hospitalier régional (CHR) de Daloa, survenu vendredi 19 août 2022.

En effet, lors d'un point-presse tenu le samedi 27 août dernier à la salle de conférence de ce département ministériel au Plateau, le directeur de cabinet dudit ministère, Dr Aka Charles Koffi, a expliqué que Dame Yao Aya Solange, 37 ans, instructrice, qui présentait selon le diagnostic du médecin gynécologue, " une hauteur utérine excessive sur utérus cicatriciel ", n'a pas correctement été prise en charge par ce dernier. Elle est décédée après un long moment de travail.

Face à ce décès "évitable, de trop" qui intervient après celui récemment du CHR de Bingerville, le ministère a décidé de suspendre immédiatement pour faute professionnelle et désertion de l'hôpital, le médecin gynécologue, Dr D. Jonas, de ses activités professionnelles. Et de le traduire en conseil de discipline et de saisir le Conseil de l'Ordre des médecins en vue de l'instruction du dossier. " L'enquête menée par l'Inspection générale sera approfondie pour situer les responsabilités administratives et prendre des mesures correctives qui s'imposeraient ", a indiqué le collaborateur du ministre Dimba Pierre.

Avant d'annoncer qu'une circulaire instituant des administrateurs de garde dans les hôpitaux de référence du pays en vue de s'assurer de la présence effective des agents et le respect des gardes médicalisées sera également prise. Le directeur de cabinet a une fois de plus sensibilisé l'ensemble des personnels de santé à plus de responsabilité, de professionnalisme et au respect scrupuleux de la vie humaine. Il a invité les directeurs régionaux et départementaux à jouer pleinement leur rôle de superviseurs et de garants des bonnes pratiques à l'hôpital. Auquel cas leur responsabilité sera prochainement engagée dans la survenue de ces décès " évitables ".