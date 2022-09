Cote d'Ivoire: Meagui/Législatives partielles 2022 - Les populations instruites par les émissaires de la CEI

Présents pour suivre le bon déroulement des élections législatives partielles dans la Nawa, plus précisément dans le département de Méagui, la commissaire centrale de la Commission électorale indépendante (CEI) en charge du district autonome du Bas-Sassandra, Marguerite Yoli-Bi Koné, et son associé du Haut-Sassandra, Doumbia Soumaïla, ont rencontré les populations de Méagui, jeudi 25 août 2022, afin de leur expliquer le mode opératoire du vote des législatives partielles prévues le samedi 3 septembre 2022.

Conformément au code électoral, les deux émissaires de la CEI, s'appuyant sur une projection PowerPoint, entendaient donner un signal fort non seulement aux populations mais surtout aux candidats et à leurs partisans.

Celui de lancer un appel à l'apaisement et de mettre tout potentiel pyromane devant ses responsabilités. Ils ont également mis l'accent sur la gestion des aspects sécuritaires des bureaux de vote et du convoyage des urnes. " (... ) Je voudrais une fois m'incliner devant la mémoire de l'honorable Salé Poli, député Pdci-Rda, décédé le 11 mai 2021. Passée cette page noire, je voudrais inviter chaque acteur à jouer correctement sa partition. Mieux, nous aurons des élections sans violence, ni contestation. Que chacun se limite à sa mission. Car perdre une élection n'est pas la fin du monde " a insisté Marguerite Yoli-Bi, cheffe de la mission de supervision dans la circonscription électorale No 150 (Gnamagui, Méagui et Oupoyo communes et Sous-préfectures).

La question de la sécurisation et de la bonne utilisation du matériel électoral a plus retenu l'attention des participants qui ont été rassurés par les réponses justes à leurs préoccupations. Notons que la campagne électorale a démarré le vendredi 26 août 2022 à minuit pour prendre fin le jeudi 1er septembre 2022. La circonscription 150 regroupant Méagui, Oupoyo et Gnamagui compte 145 lieux de vote avec 197 bureaux de vote pour une population électorale estimée à 51.675 sous la gouverne du préfet du département, Attri Kouakou Jacques.