Cote d'Ivoire: MUGEFCI - Les bureaux CCL de la Région du Gbêkê installés

La politique de proximité menée par la MUGEF--CI se poursuit Elle s'accentue avec l'élection de Paul Gnogbo à la présidence du conseil d'administration de cette mutuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat. A la tête d'une importante délégation, il a récemment procédé à l'installation des bureaux des Conseils consultatifs locaux (CCL) de la MUGEF-CI de la région du Gbêkê à la salle de réunion de la représentation MUGEF-CI de Bouaké. En effet, ce sont 103 fonctionnaires et agents de l'Etat en activité comme à la retraite provenant de sept bureaux (Bouaké 1 et 2 ; Béoumi ; Botro ; Djébonoua ; Sakassou, Brobo) qui ont été installés pour mener le travail de terrain dans la région.

Le président Paul Gnogbo a rappelé à son auditoire la réforme des Conseils Consultatifs Locaux (CCL) qui a été opérée dès son installation afin de permettre un meilleur suivi de leurs actions dans les régions et départements. Il a félicité toutes les personnes choisies pour leur dynamisme et les a invités à demeurer à l'écoute des fonctionnaires et agents de l'Etat afin de remonter au Conseil d'Administration toutes les difficultés pour que des solutions idoines soient trouvées. Le PCA de la MUGEF-CI a invité les membres des bureaux à l'entente pour le rayonnement du Conseil Consultatif Local. Au nom des membres des bureaux des Conseils Consultatifs Locaux (CCL), Neyam Sébastien, coordonnateur du CCL de Bouaké 1, a rassuré le PCA que les bureaux nouvellement installés marcheront sur les pas du conseil d'administration.

Après Bouaké, la délégation a mis le cap sur Katiola pour l'installation des bureaux des Conseils Consultatifs Locaux de la région du Hambol. La cérémonie de Bouaké est le début de l'installation des bureaux des Conseils Consultatifs Locaux sur toute l'étendue du territoire national. Il est bon de noter que les Conseils consultatifs locaux sont des organes de gestion composés des fonctionnaires et agents de l'Etat en activité comme à la retraite. Ils représentent le conseil d'administration de la MUGEF-CI dans les départements, les sous-préfectures et les communes du pays. Ce sont des relais importants dans les différents départements et régions de Côte d'Ivoire auprès de qui les mutualistes pourront poser leurs problèmes.