Cote d'Ivoire: Sinematiali - Vagondo Diomandé et Amon Tanoé installent le chef de canton Coulibaly Siaka

Il est désormais Sa Majesté Coulibaly Siaka, chef de canton de Sinématiali. 12ème chef dans le rang de la chefferie cantonale de Sinématiali qui part de 1836, selon le porte-parole de la famille Dodala, la famille cantonale de Sinématiali, dont la cour a abrité hier vendredi 26 août, cette grande cérémonie d'installation. Si certains avaient imaginé juste une cérémonie traditionnelle, la " fête " de Sinématiali a pris des allures tradi-modernes et une envergure quasi nationale au vu des personnalités et délégations qui ont fait le déplacement.

Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a d'abord rappelé les textes mis en place par le Président Alassane Ouattara pour institutionnaliser la fonction de chef traditionnel. Faisant de ces garants de la tradition des collaborateurs de l'administration dans la construction de la paix et la de cohésion entre les populations. La vision du chef de l'Etat qui a abouti à la création de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire regroupe plusieurs raisons dont celle du règlement des conflits et différends dans les localités. Aussi, a-t-il appelé le nouveau chef de canton à faire preuve d'une bonne moralité et d'une grande probité. A user de l'équité dans les jugements qu'il prononcera mais aussi à se rendre disponible et courtois avec les populations qu'il guidera sans distinction aucune, ni politique, ni religieuse, ni ethnie, etc.

Rappelant que le 6 août 2013, le Président Alassane Ouattara lors de sa tournée dans les régions nord du pays a tracé à Sinématiali les sillons de la réconciliation entre les filles et les fils de la capitale de la mangue, le Général de corps d'armée Vagondo Diomandé a demandé au chef Coulibaly Siaka de continuer sur cet élan tout en disant sa confiance au nouveau chef et à la population de faire prospérer cette nouvelle donne d'union et d'entente qui règne à Sinématiali. La présence de délégation d'originaire de Sinématiali résidant dans le Gontougo, au Ghana et à Kong pourrait certainement être interprétée comme les signes du retour à l'union qui fait son chemin.

L'appel à la population à épauler le chef et à lui faciliter la tâche est autant plus important que les charges qui lui incombent sont lourdes et délicates, a relevé Vagondo Diomandé. Se montrant plus précis, il a demandé aux populations de se mettre au-dessus de toute considération politique et des querelles de leadership. Il a exprimé toute sa confiance en la capacité de Sinématiali de réussir ce challenge. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que pour lui la grande mobilisation et la ferveur de ce jour sont le gage d'un engagement fort à soutenir le chef dans sa mission.

A priori le nonagénaire qui est arrivé dans son véhicule de commandement précédé par la danse qui annonce le chef le Tomiguélé dispose des capacités a rempli son rôle. Choisi selon les règles de succession appliquée à Sinématiali pour succéder à feu Dramane Coulibaly, Coulibaly Siaka est de la lignée des chefs et connait également l'administration où après l'obtention du CEPE en 1949, il a travaillé dans différentes structures dont la fonction publique d'où il a pris sa retraite en 1992.

Il connait donc la tradition et la modernité. Par ailleurs, les liens séculaires qui unissent la chefferie cantonale de Korhogo dont la référence est Zouakagno Gbon et la chefferie cantonale de Sinématiali est une donne fondamentale avec le voisin de Korhogo qui, à une époque, a régné sur l'ensemble des cantons nord du pays et dont le chef actuel, Issa Coulibaly est le premier vice-président de la Chambre des rois et Chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Représentant le président de cette institution, sa majesté Nana Hamon Tanoé, la présence d'Issa Coulibaly au côté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour installer le chef de canton de Sinématiali est le double gage du soutien de l'institution dirigée par sa majesté Tanoé Hamon et la puissante chefferie cantonale de Korhogo. C'est donc sans surprise qu'avant son intronisation Coulibaly Siaka a reçu les conseils d'Issa Coulibaly qui, après lui avoir adressé les félicitations du président de la chambre des rois lui a répété à trois reprises de se rendre disponible pour ses populations.

Avant de lui remettre les attributs de sa fonction, la canne qui symbolise le commandement et le pouvoir dans la main d'un guide qui dirige son peuple dans la justice et l'égalité. La queue de cheval blanc qui symbolise la victoire sur l'ennemi et la mort. Mais aussi symbole de prestige pour des descendants de grands guerriers. La couleur blanche traduisant la pureté et des fibres réunis sur le manche symbolise l'union.

Fils de la région, le ministre directeur du Président de la République Fidèle Gboroton Sarasoro, en son nom personnel et au nom du haut patron de la cérémonie, le ministre d'Etat chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné, a salué la qualité des autorités présentes et loué la sagesse et la qualité d'écoute du précédent chef Dramane Coulibaly. Des qualités qu'il formule en vœux pour le chef installé aujourd'hui. Par ailleurs, au nom du ministre en charge avec les institutions, il a souhaité plein succès au chef Siaka Coulibaly. Il a surtout demandé à ce dernier de travailler à conduire le Sénoufo de Sinématiali à ses valeurs et à sa tradition, des vertus qui doivent unir et rassembler se peuple. Fidèle Sarassoro a enfin salué et félicité, au nom du Président de la République, le nouveau chef de canton. Il a également salué Sinématiali pour la concorde retrouvée et demandé à cette population dans son ensemble de poursuivre sur cette lancée.