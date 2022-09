Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Voici les actions de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

C'est un secret de polichinelle. La corruption constitue, pour nombre de pays, un obstacle permanent pour leur économie et le développement social. En Côte d'Ivoire, pour la combattre et promouvoir la bonne gouvernance, l'Etat s'est doté d'un dispositif institutionnel et juridique composé de plusieurs structures. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, créée en 2013, est l'organe dédiée à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Présidée par N'golo Fatogoma Coulibaly, la HABG a pour missions, entre autres, de coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Elle travaille également à éduquer et sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Sur ce point, la Haute Autorité a initié l'introduction de curricula et de modules de formation sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans le système éducatif ivoirien.

Des ateliers organisés de juillet 2019 à août 2021 ont permis d'élaborer des programmes éducatifs ; des guides d'exécution de ces programmes ; des cahiers d'activités ou d'exercices ; les guides d'exécution des programmes à l'usage des enseignements des universités et des écoles de formation des fonctionnaires et agents de l'Etat. Egalement des modules avec les syllabus et les manuels pour l'enseignement de Licence 1, 3, et 3 ; pour le Master 1 ; le Cycle moyen, Cycle Moyen Supérieur ou Cycle Supérieur. Les grandes écoles de formation des agents publics ont déjà commencé l'expérimentation de ces modules. A savoir, l'Ecole Normale d'Administration (ENA) depuis trois ans environ, l'Ecole nationale de formation judiciaire à travers ses deux écoles, l'Ecole de magistrature et l'Ecole des greffes. Pour s'assurer de la bonne tenue de cette expérimentation, le président de la HABG, N'golo Coulibaly, était en début du mois d'août, à Yamoussoukro à l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) pour s'assurer, effectivement, de la mise en œuvre de cette initiative et d'inviter les futurs magistrats à s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. L'objectif de cette formation, a confié le président de la HABG, c'est de présenter aux juges en formation le corpus juridique en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire et d'inculquer les valeurs d'intégrité et de probité indispensables pour une justice équitable.

" Il s'agit de contribuer à la construction de l'Ivoirien nouveau, de promouvoir un système judiciaire intègre visant à maintenir la confiance avec les justiciables ", a-t-il souligné. Interrogé, récemment, Achiaou Jacques III, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la HABG, a indiqué que pour la nouvelle rentrée académique, les premières écoles pilotes devraient recevoir les premiers enseignements à partir du 1er trimestre 2023. Toujours dans le cadre de sa mission de prévention et de sensibilisation des populations sur les conséquences de la corruption, la HABG veille au renforcement de la cohésion sociale en s'appuyant sur les leaders d'opinions comme les chefs religieux. En 2019, la HABG a rencontré la quasi-totalité des confessions religieuses pour les inciter à s'impliquer dans les activités de moralisation de la vie publique, en vue de prévenir les dérapages mettant à mal la cohésion sociale.

Par ailleurs, l'institution a mis en place des mécanismes de surveillance de la corruption, à savoir, les comités locaux d'intégrité et la plateforme anticorruption. Les comités locaux d'intégrité sont un instrument de veille regroupant toutes les forces vives d'une localité mis en place par les populations pour surveiller l'état de la corruption dans la localité et dénoncer les actes de corruption. Quant à la plateforme anticorruption, c'est un cadre de concertation entre les populations et les autorités administratives locales sur les questions relatives à la corruption dans le département. A ce jour, ce sont 31 comités locaux d'intégrité qui ont été installés sur les 33 régions et 29 plates-formes.

La dernière action, en date, de la HABG pour faire connaître les actes de corruption et leurs sanctions, leurs effets néfastes sur le développement de l'économie, c'est la création une série de dessins animés, intitulée " La famille Zonnett. " Cette série sensibilise sur les problématiques de la corruption et les infractions assimilées. En juillet dernier, lors de la présentation de l'avant-première des capsules de ce film éducatif, le président N'golo Coulibaly a déclaré que ce premier dessin animé ivoirien est un instrument de vulgarisation des actions de lutte contre la corruption. " De plus en plus, l'éducation se présente comme le moyen de prévention de la corruption. (... ) Cette série devra conduire à appliquer les principes de transparence et de responsabilité, développer les valeurs de probité et de déontologie ", a-t-il souligné.