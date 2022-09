Congo-Brazzaville: Formation - Les jeunes Brazzavillois édifiés sur la prise de parole en public

La star congolaise de présentation télé et événementielle, Abdoul Kaba, a animé le 1er septembre à Brazzaville une master class sur les techniques de prise de parole en public. Cette master class avait pour but de permettre aux participants d'acquérir les techniques et outils concrets afin d'être percutants et se sentir à l'aise lors des prises de parole en public, plus précisement lors de toute situation de communication et d'échange.

Au cours de ce moment de partage d'expérience axé sur le thème " Prise de parole en public et gestion d'images : clé du succès ", l'orateur s'est focalisé sur son propre parcours et celui d'autres personnalités pour développer son argumentation. Selon lui, tout se résume au mental. " Il n'y a pas de magie, il faut juste avoir confiance en soi, maîtriser le sujet, contrôler la gestuelle, la posture et l'apparence. Vous devez également gérer et travailler votre voix tout en préparant votre intervention ", a expliqué Abdoul Kaba.

Des centaines de jeunes qui ont participé à ce séminaire ont beaucoup apprécié et souhaité que ce genre d'activités se pérennise. L'interaction qui a suivi l'exposé d'Abdoul Kaba atteste que cette activité, qui s'est déroulée en présence de l'artiste Roga Roga, a sans nul doute booster le mental de plusieurs participants.