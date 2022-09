Congo-Brazzaville: Distinction - Baudouin Mouanda sacré " Prix Roger-Pic 2022 "

Le photographe congolais, Baudouin Mouanda, a été désigné prix Roger-Pic 2022, le 1er septembre, pour son portfolio " Ciel de saison ". Un travail documentaire et artistique remarquable qui met en lumière les intempéries résultant du changement climatique en vue de faire prendre conscience sur la nécessité continue de protéger l'environnement.

En hommage à Roger Pic, grand photographe, réalisateur et militant du droit d'auteur, la Société civile des auteurs multimédias (Scam) récompense, depuis trente ans, un artiste qui documente le réel, tout en interrogeant l'humanité. L'objectif étant de soutenir l'œuvre d'auteurs émergents dont le parcours mérite d'être plus amplement reconnu. En remportant ce sacre, Baudouin Mouanda devient le premier africain et le premier congolais à rejoindre le palmarès des lauréats talentueux de ce concours photographique international. Un trophée de plus qui vient s'ajouter aux vingt-trois déjà amassés sur le plan international, à savoir en France, Espagne, Angleterre, Chine, au Japon, etc.

" Je suis très fier que le prix Roger-Pic de la Scam soit attribué cette année à un photographe africain dont je suis le premier du continent, d'origine congolaise, à le remporter. Je suis très content que le Congo, à travers la photographie, arrive à attirer de l'attention en sensibilisant les populations sur un phénomène naturel que connait l'Afrique. D'où, je ne manquerai pas de remercier les membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon projet Ciel de Saison qui en est, à ce jour, à sa troisième distinction ", s'est réjoui l'artiste congolais.

Cette victoire tant méritée, Baudouin Mouanda la doit à sa créativité et sa sensibilité autour d'une thématique capitale. En effet, les inondations sont courantes dans le monde et plus particulièrement en Afrique ; et elles ne sont point le fruit du hasard, mais plutôt de certaines actions de l'homme sur l'environnement.

" Ciel de saison est né des intempéries que connaît ces dernières années l'Afrique, dues au changement climatique. Ces photographies rappellent à tout un chacun, la nécessité de préserver et respecter l'environnement, sous peine de représailles du changement climatique ", a expliqué Baudouin Mouanda.

Comme le souligne-t-il, ce projet a pu être réalisé grâce à son espace culturel Classpro_Culture encore en chantier. " Ce, avec l'aide des habitants qui ont connu les inondations et qui ont bien voulu reprendre à mon appel. En me rappelant de l'engagement sans relâche du président de la république Denis Sassou N'Guesso sur le changement climatique, il m'était important d'accompagner cette action pour le bien de la population ".

Notons que le photographe congolais, Baudouin Mouanda, recevra officiellement son prix le 13 octobre prochain, en France. A cet effet, il bénéficiera d'une exposition de ses photographies, produite entièrement par la Scam, et d'une enveloppe de 5000 euros. Entre-temps, il est attendu le 17 septembre, toujours en France, à présenter son travail au festival La Gacilly. A côté de cela, Baudouin est à pied d'œuvre d'un nouveau projet photographique qui parle de la question d'eau et il devra s'intituler " La sueur du robinet " ; ce, en même temps qu'il se bat pour finaliser les chantiers de l'espace culturel Classpro_Culture, implanté dans le huitième arrondissement de Brazzaville.