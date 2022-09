Ile Maurice: Le buddleja - Il attire irrésistiblement les papillons

Les buddlejas, communément appelés "arbre à papillons", sont de magnifiques arbustes à fleurs, dont le doux parfum attire irrésistiblement les papillons. Leur plantation est simple, ils sont faciles à cultiver, peu exigeants sur la nature du sol et poussent partout dans tout sol bien drainé. Sweety Ramlochun, une amoureuse des plantes, vous donne quelques conseils.

À savoir

Le buddleja est un arbuste dont la floraison est abondante et généreuse. Formant de belles panicules dont les couleurs vont du blanc au rouge en passant par le rose et le violet, cet arbuste est idéal pour une plantation en haie. Aussi appelé "arbre à papillons", c'est grâce au parfum qu'il dégage que le buddleja les attire. Le buddleja fleurit en été pour le plus grand plaisir de nos amis les papillons mais aussi en isolé ou en massif.

Arrosage

Le buddleja n'est pas particulièrement gourmand en eau, mais un arrosage en cas de forte chaleur ou de sécheresse prolongée est conseillé.

Le paillage en été aide à maintenir l'humidité dans le sol et empêche également la croissance des mauvaises herbes.

Faut-il tailler le buddleja chaque année ?

Oui, car sans taille sévère, le buddleja perd rapidement sa base, formant une touffe ligneuse peu attrayante, mais il vit aussi moins de dix ans et fleurit peu s'il n'est pas entretenu. La seule chose à faire est de tailler sévèrement votre buddleja chaque année.

Pour remodeler votre buddleja

Taillez les pousses de l'année précédente tout en donnant une belle silhouette au Buddleja.

Pour rajeunir votre buddleja

Rabattez sévèrement autant que vous le souhaitez, elle repartira et devrait fleurir d'autant plus. Si on ne taille pas le buddleja elle finit par se dégarnir.

Maladies

Le mildiou est un problème relativement courant qui peut survenir lorsque les températures sont fraîches et que les feuilles de la plante sont humides pendant une longue période. Il ressemble à ce que son nom l'indique, avec des taches velues de moisissure apparaissant en dessous des feuilles. Les côtés opposés des feuilles ne développent pas de moisissure, mais ils peuvent jaunir ou brunir et la feuille entière peut se déformer.

La meilleure façon de l'éviter est de garder les buissons éloignés les uns des autres pour la circulation de l'air et de garder le sol autour d'eux exempt de feuilles. Si vous avez déjà le mildiou, enlevez toutes les plantes ou branches vraiment infestées et pulvérisez un fongicide.