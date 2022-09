Afrique: Éliminatoires chan 2023 - Guinée - Sénégal (5tab 4) : les Lions écartent le Sily national et retrouve la scène continentale

L'Equipe du Sénégal a décroché ce vendredi 2 septembre, son ticket pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "Algérie" 2003. Les Lions locaux sont finalement au bout du Sily national de la Guinée. Rattrapé au score ( 0-1), les hommes de Pape Thiaw ont attendu l'épreuve des tirs au but pour s'imposer (5TAB4). Éliminé par la Guinée lors des précédentes qualifications au Championnat d'Afrique des nations, le Sénégal prend sa revanche et retrouve dix ans après sa dernière participation la compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent.

Les Lions locaux ont mis fin à une malédiction qui les poursuit en décrochant ce vendredi la qualification au CHAN 2023. Après leur court avantage obtenu il y a une semaine lors de la phase aller au stade Abdoulaye Wade (1-0), l'équipe du Sénégal est venu au bout de celle de la Guinée l'issue de la séance des tirs au but. Les Lions ont pourtant mal embarqué cette seconde manche disputé au stade du 26 mars de Bamako où le Syli local a reçu ce match retour, faute de stade homologué en Guinée. En effet, les poulains de l'entraîneur Lappé Bangoura ont réussi, en l'espace d'une minute, à refaire rapidement son retard . Su une e frappe contrée à l'entrée de la surface par un défenseur sénégalais, le FC Ousmane Dramé ouvre le score et remet en selle son équipe. Le Syli local va rentrer au vestiaire avec une avance d'un but. En manque de réussite devant des occasions franches de marquer, les protégés de Pape Thiaw butent sur un excellent portier guinéen. Après une égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs, Les Lions et le Sily ont dû passer par la séance des tirs au but pour se départager.

Le gardien Alioune Badara, champion d'Afrique avec les Lions parviendra à arrêter un pénalty guinéen et permet en même temps à son équipe de s'ouvrir la voie de qualification en l'emportant (5-4). L'équipe du Sénégal réussit à vaincre le signe indien, en s'imposant devant le voisin guinéén devenu, leur bête noire dans la course à cette cette compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent africain. Après avoir sorti le Syli local lors des qualifications de la première édition en 2009, le Sénégal s'est vu barrer la route par le même adversaire lors des trois dernières éditions (2016, 2018 et 2020). Le Sénégal ne s'était d'ailleurs plus qualifié depuis 2011.