Cote d'Ivoire: KATIOLA - Le Conseil municipal en registre un excédent budgétaire de plus de 92 millions FCFA

Le samedi 27 août 2022 , le conseil municipal de Katiola a tenu sa troisième session ordinaire de l'année à la salle Alphonse Nielbien de la mairie, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et des représentants des forces de défense et de sécurité. Thomas Camara, député-maire a présidé la réunion qui avait quatre points à l'ordre du jour.

Au nombre des points, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses au deuxième trimestre 2022. L'exécution du budget a permis de dégager un excédent de plus de 92 329 934 FCFA suite à des recettes de plus de 168 000 000 FCFA et des dépenses des dépenses estimées à 75 949 710 FCFA. Par ailleurs, le budget a contribué à réaliser des actions et des opérations dans plusieurs secteurs. Ainsi, elles ont été menées dans les secteurs de la voirie (ouverture et rechargement des voies), de l'éducation (construction des bâtiments de classes), de l'eau (extension du réseau d'adduction d'eau potable et réalisation de pompes hydrauliques à motricité humaine), etc.

Concernant les divers, Thomas Camara a informé les conseillers des partenariats qu'il a noués dans plusieurs domaines de développement en faveur de la ville de Katiola. Il a également évoqué l'opération d'adressage des rues de Katiola et la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) qui a embauché 57 jeunes pour nettoyer les rues.