Cote d'Ivoire: TOUR F - L'immeuble le plus haut d'Afrique en construction à Abidjan

C'est un ouvrage dantesque qui symbolise la grande vision du Président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. En 2025, si tout se passe comme prévu, se dressera, avec fierté, la Tour F, la sixième de la cité administrative du Plateau, qui en compte déjà 5, mais de loin la plus grande et la plus imposante.

Et, sans aucun doute, la plus impressionnante du continent. Avec ses 421 mètres de hauteur dont 333 pour le bâtiment et 88 m pour la flèche, cette Tour F sera l'immeuble le plus haut d'Afrique. Un véritable joyau architectural qui fera, incontestablement, la fierté du pays. L'édifice ressemblera, avec sa géométrie symétrique, à un masque africain ; une manière de rappeler au monde entier que la Côte d'Ivoire a certes la tête dans le modernisme mais les pieds solidement ancrés dans la tradition. A l'instar des cinq autres bâtiments, la Tour F abritera des services administratifs et des bureaux.

En son sein, il y aura également un auditorium de plusieurs centaines de places au 1er étage et un espace destiné aux cérémonies protocolaires, avec une très grande hauteur sous plafond, selon le site de PFO Africa, promoteur et concepteur du projet en partenariat avec le maître d'ouvrage à savoir le ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.

"La façade est constituée d'une double peau présentant des facettes inclinées en dévers (vers l'intérieur et vers l'extérieur). Les deux façades sont reliées entre elles par des bielles. Les arêtes de la peau vitrée extérieure sont mises en valeur par des bandes noires en creux, le reste de la peau est lisse. Le vitrage rappelle les tissus africains par des bandes inclinées blanches réfléchissantes qui contrastent avec des bandes traitées en vitrage aux tons bleutés. La nuit, la tour sera mise en lumière, telle une torche jaillissant du cœur du Plateau ", précise, toujours, PFO Africa.

Une description qui confirme que cette infrastructure sera unique en son genre. Faut-il le rappeler, les travaux ont débuté en juillet 2021 et le gros œuvre est bâti par le groupe belge de renommée internationale Besix dont l'un des hauts faits d'armes est le Burj Khalifa, une tour de 828 mètres bâtie à Dubaï en 2010 et qui était à cette époque la tour la plus haute du monde. Aujourd'hui, c'est la troisième après Kingdom Tower à Djeddah (en Arabie Saoudite) et Dubaï Creek Harbour (aux Emirats Arabes Unis) qui culminent respectivement à plus de 1000 et 900 mètres.

Sur le plan technique, la Tour F n'aura rien à envier aux autres gratte-ciels de la planète. Justement, Besix a sollicité le bureau Greisch, l'un des bureaux d'ingénierie et d'architecture les plus pointus d'Europe, pour effectuer les études d'optimisation ; les études d'exécution de la structure en béton et des charpentes métalliques.

" Le système de fondation est constitué d'un radier de 3,5 m d'épaisseur reposant sur des barrettes de 80m de profondeur. La superstructure, entièrement coulée en place, est contreventée par un noyau central. Les colonnes périphériques suivent les arêtes des facettes de l'enveloppe extérieure et présentent donc des inclinaisons variables. Au pied de la tour, des structures de déviation en acier permettent de limiter le nombre de colonnes et d'ouvrir au maximum l'accès au bâtiment ", explique, via son site internet, le bureau Greisch, qui a participé aux études d'interactions sol-structure.

A l'en croire, l'étude complète de la tour a fait l'objet de modèles complexes interactifs intégrant les propriétés dynamiques de la structure, en interaction avec la réponse du système de fondation sous les effets du vent. " Une analyse de sensibilité du modèle (fissuration, raideur des liaisons, ... .) a été menée de manière à valider les hypothèses de calculs. L'ensemble des études et de la synthèse sont réalisés via un processus BIM avancé ", rassure le bureau Greisch.

Inscrite dans les plans d'urbanisme depuis 1970, la tour F a été conçue par le célèbre architecte Pierre Fakhoury. A son actif, la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, la tour de l'hôtel Ivoire, la tour Postel 2021 et bien d'autres réalisations.