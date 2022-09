Afrique: Aboisso - Le Japon et la Côte d'Ivoire signent un accord pour l'aménagement du centre santé de Babadougou

Le contrat relatif au projet d'aménagement du centre de santé rural de Babadougou dans le département d'Aboisso a été signé le jeudi 18 août 2022 à la résidence de l'ambassadeur du Japon. Ainsi le projet dont le financement s'élève à plus de 50 millions de FCFA à pour objectif d'améliorer les conditions hygiéniques de ce centre et la prise en charge des patients et femmes enceintes. L'ambassadeur du Japon Ikkatai Katustya a félicité la vision de la politique ivoirienne. Qui est parfaitement conforme aux principes de cette coopération mise en place par le gouvernement du Japon.

" A travers la mise en œuvre du plan national de développement et conformément au slogan "Une Côte d'Ivoire solidaire", le gouvernement ivoirien s'efforce de réduire les disparités régionales et sociales. Et de réaliser la cohésion sociale dans un climat de paix et de stabilité ", a affirmé l'ambassadeur japonais.

Et de poursuivre : " Depuis 1989, nous avons financé à hauteur d'environ 53 milliards de francs FCFA, la mise en place de 178 projets dans les domaines des soins de santé communautaire et de l'éducation primaire ".

Le président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Aka Eugène Aouélé, a remercié l'ambassade du Japon pour avoir permis une coopération dynamique entre la Côte d'Ivoire et son pays. " Cette signature s'inscrit dans une logique d'amélioration et de réhabilitation des centres de santé ", a-t-il affirmé.