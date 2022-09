Algérie: Développer le système de Zakat par la numérisation du fichier national des bénéficiaires

Setif — L'Office national des wakfs et de la zakat entend développer le système de la zakat à travers la mise à jour et la numérisation du fichier national des bénéficiaires et ce, en coordination avec le ministère de la Numérisation et des Statistiques, a indiqué jeudi à Sétif le Directeur général de cet organisme M'hamed Bouziane.

"La Zakat en Algérie a remarquablement évolué sur le plan législatif et administratif après la promulgation du décret exécutif 21-179 portant création de l'Office national des wakfs et de la zakat et définissant son règlement fondamental", a souligné son responsable lors d'une conférence de wilaya tenue à la maison de la culture Houari Boumediene dans le cadre de la 21e campagne d'information sur la Zakat pour l'an 1442 de l'hégire et ayant pour thème "Fonds de la Zakat, entre réalité et perspectives".

"L'Office national des wakfs et de la zakat, qui a créé un nouveau mécanisme pour promouvoir la Zakat, a été chargé de la collecte et la distribution des fonds et de favoriser le développement économique et social", a fait savoir, dans ce contexte, M. Bouziane, soulignant "la possibilité de la création des annexes à travers les différentes wilayas ainsi qu'à l'étranger".

Le bilan de la Zakat durant la période allant de l'année 2003 à 2021 a dépassé 18,5 milliards de dinars, a révélé, à l'occasion, M. Bouziane, notant que plus de 4.400.000 citoyens en ont bénéficié du fait que le Fond de la Zakat a contribué au financement de 7.686 projets.

Une communication intitulée "Le rôle de la Zakat dans la réalisation et le développement économique" a été présentée par Chaouki Bourguiba, enseignant de la finance islamique à la Faculté des Sciences économiques, commerciales et de gestion à l'Université Farhat Abbas (Sétif- 1), au cours de cette conférence organisée à l'initiative de la Direction locale des affaires religieuses et des wakfs.

L'organisation du colloque vient conclure une série de rencontres similaires, organisées dans plusieurs communes de la wilaya dans le cadre de la campagne de sensibilisation du Fonds de la Zakat dans sa 21e édition, lancée en août dernier.