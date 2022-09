Afrique: Conférence des ambassadeurs - Emmanuel Macron appelle à " assumer la stratégie d'influence " face à la Russie en Afrique

Face aux attaques devenues virales, contre la France sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique, le président français appelle les diplomates à riposter.

Ces dernières années, le sentiment antifrançais a progressé en Afrique francophone. Pour Paris, certains pays du continent seraient des têtes d'affiches de cette fronde au point de nouer des alliances avec des pays adversaires de la France. Le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, a rencontré les ambassadeurs français, réunis à l'Elysée, le 1er septembre. Il a invité les diplomates français à être " plus réactifs " sur les réseaux sociaux pour mieux riposter aux attaques visant à discréditer la France, notamment en Afrique.

Certaines nations étrangères sont devenues concurrentes à la France sur son pré-carré. " Notre pays est souvent attaqué et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations ", a lancé Emmanuel Macron. Le président français s'est attardé notamment sur la situation en Afrique où " le narratif, russe, chinois ou turc " vient expliquer aux opinions publiques " que la France est un pays qui fait de la néo-colonisation et qui installe son armée sur le sol africain ". Puis il a présenté sa stratégie de riposte, qui passe d'abord par une " vraie politique partenariale " avec les pays visés, mais " je pense que, collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux ", a-t-il martelé.

Emmanuel Macron appelle à " assumer une stratégie d'influence "

" Il ne s'agit pas de faire de la propagande, mais de contrer les propagandes anti-françaises et de combattre les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action ", a souligné Emmanuel Macron. " Aujourd'hui on subit trop, on ne fait pas assez ", a-t-il ajouté, avant d'appeler à " assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France ", et à " mieux utiliser le réseau France Médias Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous ". En visite, en Algérie, Emmanuel Macron avait déjà demandé aux jeunes africains de ne pas se laisser influencer par la Chine, la Russie et la Turquie, pays auxquels il a attribué, à son tour, un " agenda d'influence néocolonial et impérialiste ". Face aux attaques informationnelles russes, Emmanuel Macron est décidé à reprendre la main : dénigrer à son tour l'action de Moscou et du groupe Wagner en Centrafrique, au Mali et au Sahel.

Depuis près de deux ans, la France subit sur les réseaux sociaux, de manière virale, des campagnes de " désinformation au Mali (fake news, influenceurs, barbouzes faux comptes twitter, images chocs de cadavres calcinés ou ensevelis) ", portant sur les agissements supposés des troupes françaises dans le pays, sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Bamako. Désormais, la France est prête à quitter sa passivité pour passer à l'offensive, s'étant rendue compte qu'elle avait minimisée la menace, et sous-estimée l'ennemi, à cause de son logiciel dépassé.

En 2017, Paris a vu le groupe Wagner prendre ses quartiers en Centrafrique, puis au Mali en 2021, sans réagir, puis a été poussé avec l'Union européenne à quitter le pays. Aujourd'hui, elle s'inquiète que le groupe Wagner s'installe au Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal, et dans d'autres pays d'Afrique francophone.