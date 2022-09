Afrique: TICAD 8 - Le Premier ministre Patrick Achi évoque l'avenir économique de l'Afrique à Tunis

Le Premier ministre Patrick Achi prend part à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8), qui se tient à Tunis. Le Chef du gouvernement ivoirien a appelé, lors de la cérémonie d'ouverture, les africains à saisir les crises mondiales actuelles en occasion de transformer leur modèle économique.

Patrick Achi s'est appuyé sur le thème de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique " Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère ", pour évoquer le devenir du continent.

" Notre monde affronte des tempêtes qui interrogent sa croissance, son interdépendance et cette solidarité apaisée entre les grands blocs, qui seule permet un développement humain toujours plus grand ",a-t-il constaté.

Tenant compte de ce paramètre, le Chef du gouvernement ivoirien a exposé, l'approche ivoirienne du développement. Une approche qui tire sa source à l'analyse des difficultés actuelles, qui ne sont autres que les conséquences de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine.

" Face à ces crises, amplifiées par le défi du changement climatique, notre continent doit réagir et se transformer ", a soutenu Patrick Achi avant d'indiquer que " pour atteindre cet objectif, il ne faut pas sous-estimer l'exigence de notre situation actuelle. Notre dynamique de croissance, amorcée depuis un quart de siècle a été brusquement ralentie par la pandémie ".

Le Premier ministre ivoirien a également expliqué que " la reprise économique amorcée en 2021, a été éprouvée " par " l'effet cumulatif de l'inflation mondiale et des conséquences du conflit ukrainien, accentuant les exigences sociales et budgétaires pour les économies africaines, ralentissant les efforts menés pour réduire la pauvreté et accélérer l'emploi de notre jeunesse ".

" Et ce, malgré les réactions vigoureuses apportées par les États et soutenues par les Institutions internationales et régionales. Tant d'effort anéanti par un conflit aussi lointain du continent comme la crise ukrainienne, doit interpeller ", a-t-il prévenu.

" L'Afrique souffre encore de sa trop grande dépendance aux flux commerciaux et financiers mondiaux, qui font peser sur son développement une lourde incertitude ", a déploré Patrick Achi.

Pour lui, il y a nécessité de réagir. " Face à ces crises, il est temps de transformer notre modèle, il est temps, pour l'Afrique de forger son propre modèle de croissance, de gagner en souveraineté à tous les niveaux, de l'indépendance alimentaire à la gestion de sa sécurité, en passant par l'accélération de son industrie ", a-t-il insisté.

Patrick Achi a profité de cette tribune pour envoyer des messages forts pour une Afrique qui aura la capacité de créer de nombreux emplois et des services publics solides que sa démographie exigera.

" Une Afrique qui pourra garantir à ses citoyens des progrès humains durables, facteur de vie meilleure pour nous, facteur de stabilité pour tous. Nous réussirons ce défi si nous savons mener la transformation structurelle de nos économies ", a-t-il soutenu.

Pour le Chef du gouvernement ivoirien, la Zone de libre échanges continentale africaine (ZLECAF), est une aubaine pour l'Afrique, surtout, qu'elle offre aux entreprises du continent, une grande possibilité d'expansion.

" Avec un secteur privé dynamique, l'Afrique brillera ", a-t-il professé. Il a également insisté sur cette approche mise en pratique en Côte d'Ivoire.

" En mettant au cœur de notre action le développement accéléré du secteur privé, soutenu et orienté par des États ayant fait la révolution de leur gouvernance, toujours plus transparente, comme celle de leur efficacité administrative, toujours plus digitalisée ", a affirmé Patrick Achi.

Le Premier ministre a souhaité que l'Afrique se construise en s'ouvrant. " Pour faire grandir nos entreprises, nous aurons aussi besoin de l'appui de nos partenaires, ceux qui aiment et connaissent déjà l'Afrique, et tous ceux qui demain voudront participer à sa révolution de progrès ", a-t-il proposé.

Kais Saïed, Président de la Tunisie, Macky Sall, le Chef de l'Etat sénégalais, le Président de l'Union africaine, ainsi que le Premier ministre japonais, Fumio Kishida qui était en visioconférence, ont assisté à la cérémonie d'ouverture de cette huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique.