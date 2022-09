Congo-Brazzaville: Ministère du Contrôle d'Etat - Une équipe choc pour impulser la lutte contre les antivaleurs

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Jean Rosaire Ibara, a installé, le 1er septembre, dans leurs fonctions les directeurs centraux et chefs de services nommés récemment. C'est la principale équipe qui sera à la manœuvre pour impulser la lutte contre le détournement des deniers publics et autres antivaleurs dans l'administration publique.

Ils sont au total neuf directeurs centraux et une vingtaine de chefs de service et de bureau à avoir pris leurs fonctions. Ces services découlent de trois directions générales, à savoir la direction générale du contrôle d'Etat, la direction générale de la qualité du service public et celle de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, dont les animateurs seront nommés par décret présidentiel.

L'équipe a pour mission principale de bâtir, sur orientation de la tutelle, des stratégies efficientes et d'initier des actions plus orientées afin de mieux mener le combat contre les comportements déviants au sein de l'administration publique.

S'adressant aux promus, le ministre du Contrôle d'Etat les a exhortés à bien remplir les différentes missions qui leur sont confiées, de manière à ce que les résultats attendus par l'ensemble des Congolais soient palpables. Pour ce faire, il les a appelés au professionnalisme.

" Chacun de vous est appelé à gérer des collaborateurs. Chaque directeur central a sous sa tutelle quatre chefs de service et des chefs de bureau pour bien exécuter la mission qui lui est assignée. Après que vous ayez suivi des formations spécifiques, nous vous ferons prêter serment devant les juridictions. A ce titre, vous serez astreints à la discussion, la confidentialité et à l'éthique professionnelle, car vous êtes appelés à collaborer avec des grands administrateurs pour discuter des choses secrètes. Moi-même je vous aurai à l'œil ", a souligné Jean Rosaire Ibara.