Cote d'Ivoire: Justice - Ce que risque Pulchérie Gbalet, l'activiste proche de l'opposition, écrouée à la MACA

L'activiste Pulchérie Gbalet, depuis le 26 août 2022, est retournée à la MACA. Les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. En effet, dans une vidéo en date du 16 août 2022, diffusée sur le réseau social Facebook, elle déclarait que l'État de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour faire libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt "la voie de la violence verbale, autorisait en outre des manifestations qui visent à agresser des Maliens". Ensuite que " L'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence ". Et enfin : " L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort ". Sans omettre " une prétendue escalade de la violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire ".

Selon le procureur, ces propos tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du code pénal sous les chefs : d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire ; de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public ; et de diffusion de nouvelles fausses de nature à entrainer une atteinte au moral de la population. Les articles susmentionnés sont contenus dans la section II relative à l'atteinte à la défense nationale. En ce qui concerne l'article 155, il énonce qu' "Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque : 1° par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d'Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles ; 2°par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles ; 3°entretient, avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Pulchérie Gbalet est une activiste réputée proche de l'opposition.

Le 15 août 2020, elle avait été arrêtée pour trouble à l'ordre publique suite à son appel à manifester contre un " 3e mandat " du président de la République. Se saisissant de la question de la vie chère, touchant le monde entier, elle avait annoncé le 19 juin 2022 une journée ville morte qui n'a pas été suivie. Aujourd'hui, c'est le problème des " 49 soldats ", un dossier aussi sensible, qu'elle tente d'instrumentaliser.