Cote d'Ivoire: Touba : Les populations de Ganhoué célèbrent le chef de l'État

L'heure était à la fête samedi dernier à Ganhoué, localité située dans la commune de Ouaninou (région du Bafing). Les populations ont rendu un vibrant hommage à Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Ainsi qu'au chef de l'Etat. Pour leurs nombreuses actions de développement dans la région. Tout a commencé le vendredi 26 août 2022, par une cérémonie de prières et de bénédictions clôturant une série de lectures intégrale du saint Coran et de prières initiées par les imams du village en faveur du Chef de l'État, de son gouvernement, des forces de défense et de sécurité et des filles et fils de la région du Bafing à la mosquée du village réhabilitée par le ministre.

Par leurs prières, les ressortissants de Ganhoué ont traduit leur reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour la nomination de leur fils en tant que ministre mais aussi et surtout pour les nombreux projets de développement dont bénéficie le village. Il s'agit entre autres du château d'eau, du centre de santé, des salles de classe et la rénovation de la grande mosquée dont la cérémonie de remise symbolique des clés s'est déroulée le 17 décembre 2021, en présence des plus hautes autorités de la religion musulmane de Côte d'Ivoire.

Diomandé Mambassou et le colonel major Chérif Moussa ont, au nom des populations, traduit leur infinie gratitude au chef de l'État et à son gouvernement pour les actions de développement réalisées partout en Côte d'Ivoire et dans le Woroba et le Bafing en particulier. Ils n'ont pas oublié la Première Dame Dominique Ouattara qui ne cesse de soutenir les femmes du pays profond en les aidant à sortir de la précarité à travers le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI).

" En célébrant le ministre, nous le proposons comme modèle aux jeunes qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à s'orienter dans leur vie. Nous sommes fiers de le voir être un proche collaborateur du chef de l'État qui fait la fierté de toute la nation ", ont fait savoir les deux porte-paroles. Pour terminer, ils ont exprimé la volonté des chefs traditionnels à œuvrer au maintien de la paix, réaffirmé leur attachement aux valeurs de la République et leur engagement dans le combat du développement durable que le chef de l'État mène au quotidien.

Moussa Sanogo s'est dit très honoré et heureux de voir la reconnaissance du travail abattu par le chef de l'État et son gouvernement. C'est toute la Côte d'Ivoire, a-t-il relevé, qui rend hommage au Président de la République à travers Ganhoué. " Quand on est au service public, on est au service du public. On éprouve notre satisfaction qu'en satisfaisant le public. Notre rôle est de créer un environnement favorable, de tracer les sillons du développement ", a indiqué le ministre Moussa Sanogo. Qui a exhorté les populations à faire un bon usage des infrastructures réalisées.

Par ailleurs, dans le souci de sortir définitivement la région de sa léthargie, le ministre a appelé les populations à une meilleure organisation à travers des mutuelles de développement mais également à profiter des opportunités qui s'offrent à elles en entreprenant des activités génératrices de revenus. Aussi, a-t-il invité tous les enfants du Bafing à se mettre au service de leur région en venant y investir pour créer des richesses afin de construire ensemble un Bafing nouveau et qui avance. Toute chose qui va contribuer à assurer un développement équilibré du territoire national. Moussa Sanogo a terminé en formulant des vœux de cohésion et d'union entre les filles et fils de la région.

Les populations de Touba ont salué le chef de l'Etat pour ses actions de développement dans la région