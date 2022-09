Cote d'Ivoire: Amélioration du climat des affaires - Adama Coulibaly réitère l'engagement du gouvernement ivoirien

Le secteur privé peut compter sur l'Etat de Côte d'Ivoire pour mener à bien ses activités. A cet effet, le ministre de l'Economie et des Finances Adama Coulibaly a réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre sa politique visant à améliorer le climat des affaires. " Cette cérémonie d'inauguration me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire, sous la haute égide du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, à développer davantage le secteur privé ivoirien, en offrant les meilleures conditions aux entreprises pour accroître leurs affaires ", a-t-il rassuré, jeudi 24 août 2022 à Cocody, à la faveur de l'inauguration du siège social de la banque Fidelis Finance.

Le gouvernement ivoirien, a poursuivi le ministre de l'Economie et des Finances, œuvre résolument au développement du secteur privé dans toutes ses composantes. L'objectif, a-t-il expliqué, est de consolider le rôle de ce secteur comme principal levier d'une croissance économique forte, soutenue et pourvoyeuse d'emplois. " Cela n'est possible qu'avec une forte contribution du secteur financier notamment en ce qui concerne l'appui aux PME qui, je le rappelle, occupent une place importante dans l'économie nationale ", a-t-il indiqué.

C'est pourquoi, il a salué les interventions de Fidelis Finance Côte d'Ivoire en terme de financement des petites et moyennes entreprises. En effet, depuis le lancement de ses opérations en 2015, ce sont plus de 60 milliards de FCFA que la banque a décaissé pour financer plus de 800 PME, créant ainsi près de 3500 emplois directs.

Pour le ministre Adama Coulibaly, en s'installant en Côte d'Ivoire, le Groupe Fidelis Finance montre l'attractivité de la Côte d'Ivoire en termes d'opportunités d'investissements.

Le PCA de la banque, Brahim Anane a fait savoir que les performances économiques de la Côte d'Ivoire ont conduite le groupe à s'installer dans ce pays après le Burkina Faso. Bien avant, le directeur général adjoint Aristide Yapo indiquait que l'ouverture de ce nouveau siège contribuera à rendre agréable l'accueil de la clientèle et à améliorer les conditions de travail des agents.