Afrique du Sud: Aspen va produire des vaccins de routine pour le continent

L'entreprise pharmaceutique sud-africaine Aspen qui avait reconnu, en mai dernier, avoir du mal à vendre ses vaccins contre le Covid-19 et pensait changer d'orientation, vient d'annoncer la production prochaine de vaccins de routine. Ceci grâce à la signature d'un accord avec le groupe Serum Institute of India, l'un des plus grands producteurs de vaccins mondial.

Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite ou encore méningite... l'entreprise sud-africaine a conclu un accord de dix ans pour la production de vaccins de routine qui seront produits dans l'usine de Port-Elizabeth.

L'accord conclu comprend des transferts de savoir-faire ainsi que l'autorisation de commercialisation et de distribution de ces vaccins. Aspen précise également qu'il existe un engagement de bonne foi entre les parties pour inclure, à l'avenir, de nouveaux produits ou de nouvelles versions des produits.

Aspen indique avoir anticipé cet accord et attendre des financements de la fondation Bill&Melinda Gates et de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Objectif affiché par la firme : produire des vaccins pour l'Afrique, et à un prix compétitif, afin de répondre à la demande des Etats et des institutions comme GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination créée en janvier 2000, et l'UNICEF.

Depuis l'épidémie de Covid-19, plusieurs initiatives ont été engagées pour réduire la dépendance du continent aux approvisionnements extérieurs. Une usine de production de vaccins est en cours de construction au Sénégal, par exemple, une autre au Cap en Afrique du Sud.

Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies estime que moins de 1 % des vaccins nécessaires aux Africains sont produits sur le continent, " ce qui crée un risque important pour la sécurité sanitaire ".