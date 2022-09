Cote d'Ivoire: Football féminin - Malick Tohé galvanise les joueuses de l'Africa Sports

Les joueuses de l'Africa Sports croisent le fer avec celles de l'Ampem Football du Ghana demain après-midi à Yamoussoukro. A quelques heures de ces demi-finales comptant pour les qualifications de la Ligue des champions féminine de la zone UFOA B, une délégation de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), conduite par le premier vice-président Malick Tohé, a rendu visite hier aux Aiglonnes dans leur quartier général à Yamoussoukro.

Cette visite du premier vice-président de la FIF vise à galvaniser les Aiglonnes pour cette rencontre importante. A l'occasion, il a transmis aux joueuses le message de soutien du président de la FIF Idriss Diallo. " Le président de la FIF me charge de vous dire qu'il vous a vu jouer et gagner. Après cette victoire, il est rentré à Abidjan. Il aurait voulu venir ici lui-même pour vous saluer et féliciter. Mais il m'a demandé de le faire", a expliqué le numéro 2 de l'instance fédérale du football ivoirien.

Il a ensuite rassuré le club vert et rouge du soutien de la FIF. Et rappelé que c'est dans cette optique que le président Idriss Diallo avait désigné la présidente de la Commission du football féminin pour aller soutenir l'Africa Sports depuis la préparation. Sa visite, dit-il, s'inscrit dans cette dynamique. Malick Tohé a fait savoir que des membres de la Commission du football féminin sont présents à Yamoussoukro pour soutenir les filles de l'Africa Sport.

" On vous demande de continuer sur votre lancée. On espère que vous allez passer la demi-finale. On souhaite que vous gagnez parce que vous représentez la Côte d'Ivoire à cette compétition ", a exhorté le vice-président de la FIF. Rappelant au passage qu'il y a une seule place qualificative à la phase finale de cette compétition. Avant de prendre congé des joueuses, il les a invitées à faire honneur au pays.