Maroc: OM - Amine Harit exprime sa joie après son retour dans la cité phocéenne

Ce samedi, Amine Harit a effectué son come-back sous le maillot de l'OM sur la pelouse d'Auxerre. Un retour marqué par son implication sur le but du break olympien face à l'AJA (0-2).

Après la rencontre le meneur de jeu marseillais n'a d'ailleurs pas caché sa joie au moment d'évoquer ses premières minutes avec Marseille cette saison.

" C'est vrai que c'est allé très vite. Mercredi je suis en Allemagne, jeudi je suis à Marseille et je signe, vendredi je suis dans le groupe, samedi je fais mes débuts ! Ce n'est que du bonheur. C'est quelque chose dont j'avais envie. Je suis content d'être impliqué sur le 2e but qui vient après une belle action collective. C'est important que je puisse me fondre dans ce collectif qui marche très bien. Ça me facilite les choses [... ] C'est un très bon début de saison, avec beaucoup de points pris. On garde le cap, on s'accroche à ces premières places. C'est très bon pour le groupe, surtout avant un calendrier très chargé pour nous. C'était important de gagner avant le début de la Ligue des Champions" , a expliqué Amine Harit dans des propos rapportés par Le Phocéen.