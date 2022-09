Cote d'Ivoire: Brobo - Le peuple Ahaly vibre aux rythmes de radio vacances

La localité de Brobo, située à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, la capitale de la région du Gbêkê, était en effervescence! C'était le 27 août 2022. Elle a abrité la demi-finale de Radio vacances, le plus grand concours radiophonique intercommunal de Côte d'Ivoire. Et ce, au groupe scolaire de Brobo, à l'initiative de Radio Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Avec pour thème, " Les jeunes face aux Ist, Sida, paludisme, drogue et autres addictions ", cette manche aura tenu toutes ses promesses. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur la ville, le peuple Ahaly a pris d'assaut l'espace pour être le témoin privilégié de cette compétition culturelle qui a eu pour temps forts, le rap, le zouglou et les messages de sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles, la drogue, le tabagisme et bien d'autres fléaux.

Venus de divers horizons dont Ferké, Man, Bondoukou, Touba et Brobo, ces jeunes ont mis en lumière leur génie musical et leur savoir-faire. Ils ont ainsi émerveillé le beau public qui a bravé l'intempérie. Au démarrage de l'émission, l'invité d'honneur qui n'est autre que le PCA de l'ONEP, Louis Kouakou-Habonouan, a salué l'initiative de Radio Côte d'Ivoire qui a bien voulu que Brobo abrite cette manche. Il en a profité pour inviter les jeunes à s'affronter dans un esprit fair-play afin que les meilleurs gagnent non sans inviter les populations à s'approprier les différents messages de sensibilisation pour des comportements exemplaires. "Au-delà de l'aspect festif, il faut que les populations majoritairement jeunes, s'approprient les messages qui sont portés à leur endroit. C'est tout le sens de ces messages", a-t-il fait savoir. A l'issue de cette manche, les finalistes se sont dégagés pour la dernière étape prévue à Arrah en présence de l'ancienne ministre de la Culture, Mme N'Guessan Badou Harlette, par ailleurs, maire de cette cité. En marge de cette activité, le PCA de l'ONEP a distingué les meilleures coiffures et tresses de la localité et présidé une grande réunion de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Mamini au cours de laquelle, il a présenté son président exécutif, le Prof Ouattara Lassiné, Dg de l'Ens.

Leg: Dans une ambiance festive, le parrain (au milieu) a remis de précieux présents à ses filleuls