Tunisie: Demi-finale de la coupe de tunisie | CA-CSS (18h00 à Radès) | CA - Relever le challenge| CSS: Le coup est jouable

Après le marathon des séances d'entraînement et de matches de préparation, le CSS semble fin prêt pour passer aux épreuves officielles et à faire une bonne entame de saison. Premier examen de taille : la demi-finale de Coupe de Tunisie cet après-midi contre un spécialiste de cette épreuve, le Club Africain.

A première vue, on peut penser que les "Rouge et Blanc", qui évolueront dans un stade qui leur est familier, le Stade Hamadi-Agrebi de Radès, devant leurs fans dévoués et en l'absence du public des visiteurs, partent largement favoris pour arracher le billet pour la finale et affronter le qualifié du vendredi, l'ASM. Mais Karim Delhoum, le coach des "Noir et Blanc", n'est pas de cet avis. "C'est vrai que nous sommes frustrés de ne pas pouvoir compter sur le soutien de nos milliers de supporters dans les tribunes et que certains peuvent considérer cela comme un handicap pour notre équipe, mais ça ne minimisera en aucun cas nos chances d'être les vainqueurs de ce duel qui sera acharné et indécis jusqu'au bout", avoue-t-il serein et confiant.

"La phase du play-off de la saison passée nous a bien aguerris pour ces matches dans l'arène de nos adversaires et je peux vous assurer que nous n'avons pas la peur au ventre ni froid aux yeux avant le coup d'envoi de ce match couperet. Nous entrerons d'emblée dans le vif du sujet en conquérants confiants qui vont droit vers l'objectif tracé qu'est la qualification pour la finale. Ce sera du 50/50 entre les deux équipes et l'issue de la rencontre se jouera sur de petits détails. Tant mieux donc pour le spectacle et tant mieux pour la qualité du jeu", enchaîne- t-il.

Nasraoui dans le doute

Le problème est que ce discours confiant peut paraître purement théorique et que la réalité sur le terrain sera peut-être tout le contraire. Nidhal Khiari, l'entraîneur de l'USBG, a voulu passer vendredi le même message de confiance en dépit d'un effectif pas bien étoffé et nettement en deçà des espérances. Cela lui a été fatal et cet ASM, qu'il croyait un adversaire à la portée, l'a sorti de l'épreuve et a mis fin au rêve des Benguerdanais de parvenir jusqu'à la finale. Karim Delhoum est donc plus qu'un homme averti et doit faire preuve de plus d'humilité et de réalisme.

Il n'y a pas, en effet, photo entre le CSS avec ses gros atouts et piliers pesants dans les trois secteurs lors du play-off de la fin de saison passée et qui a fait trembler et douter tous ses adversaires et le CSS de ce début de saison en train de se reconstruire et de se refaire un visage new- look et une nouvelle ossature. Houssem Dagdoug, Mohamed Ben Ali, Nour Ezzamen Zamouri, Walid Karoui, Aymen Harzi et Firas Chaouat, pour ne citer qu'eux, ne sont plus là pour donner le grand plus habituel et faire à eux seuls la différence. Seuls Aymen Dahmen dans les buts, le vétéran Chadi Hammami au milieu de terrain et Ismail Diakité en attaque retiendront l'attention comme pièces maîtresses du nouveau système et style de jeu des Sfaxiens. Au niveau des jeunes qui se sont imposés comme titulaires, Aláa Ghram est sûr d'être confirmé dans l'axe de la défense, tandis que Mohamed Nasraoui, qui revient à peine de blessure, est encore douteux.

L'international olympique, Fares Néji, sera également là pour former avec Chadi Hammami la paire de demis défensifs qui sera la zone tampon de sécurité devant la défense et la rampe de lancement des contres rapides. En pointe, si Ismail Diakité sera l'atout maître dans le jeu de percussion sur les deux couloirs, plusieurs joueurs restent en ballottage pour le poste d'avant-centre finisseur. Trop de handicaps et beaucoup d'incertitudes qui incitent à la prudence côté sfaxien et qui confirment que la bataille sera plus dure et plus âpre que ne le prévoit ou essaie de le faire croire Karim Delhoum. On n'aura les réponses aux points d'interrogation et au doute qui subsiste sur le résultat de cette demi-finale CA-CSS qu'au terme du coup de sifflet final de l'arbitre Haythem Guirat.