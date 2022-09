Sénégal: Fortes pluies dans le pays - Les nouvelles prévisions de l'Anacim

A travers son dernier bulletin, l'Anacim a annoncé des averses et pluies persisteront sur les localités proches du littoral et sur les régions Sud du pays, des activités pluvio-orageuses sont également prévues à l'Est du pays au cours de la nuit allant à la journée du dimanche.

Dans l'après-midi, ajoute l'agence, les manifestations, pluvieuses prévues à l'Est, intéresseront progressivement la façade ouest notamment le Sud-ouest et Centre-ouest avec une possibilité d'extension vers Saint-Louis et environs.

A noter, par ailleurs, qu'une baisse des températures sera notée sur la majeure partie du territoire avec des pics journaliers qui varieront entre 28 à 30°C sur le littoral et 31 à 34°C dans les régions de l'intérieur. Les visibilités seront généralement bonnes. Et les vents seront de secteur Sud et d'intensités faibles à modérées, selon toujours l'Anacim.