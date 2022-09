Cameroun: Baisse des méfaits du tabac - Trouver des alternatives est primordial

Les effets sanitaires du tabac principalement consommé en fumant des cigarettes, des cigares ou des pipessuscitent des inquiétudes dans le monde entier.

En janvier 2021, la société Johnson & Johnson Consumer Health a fait don de patchs à la nicotine d'une valeur de 800 000 dollars à la Jordanie afin d'aider le pays dans ses efforts pour réduire le taux de tabagisme. Le don a été reçu par le ministère de la santé du pays.

Ceci après que les groupes de santé publique aient tiré la sonnette d'alarme sur la prévalence du tabagisme parmi les citoyens jordaniens, la Jordanie étant devenue le pays ayant le taux de tabagisme le plus élevé au monde. Une étude gouvernementale réalisée en 2019 en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait révélé que huit hommes jordaniens sur dix fumaient ou utilisaient régulièrement des produits à base de nicotine.

La représentante de l'OMS pour la Jordanie, Maria Cristina Profili, a déclaré en réponse à ce don : " Nous sommes reconnaissants pour ce don qui s'appuie sur les efforts existants de l'OMS et sur un programme complet de lutte contre le tabagisme en Jordanie. Les substituts nicotiniques aideront des milliers de personnes en Jordanie à arrêter de fumer et à mener une vie plus saine ".

Pourtant, l'OMS et plusieurs organisations de santé publique maintiennent une approche prohibitionniste de la réduction des risques liés au tabac. Leur position est que les fumeurs doivent cesser de fumer ou faire face aux conséquences de la mort ou d'une myriade de complications de santé. Il est vrai que l'arrêt du tabac est la meilleure solution pour les fumeurs, mais quels sont les autres choix ou les produits à risque réduit dont disposent les consommateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de fumer ?

Un nombre croissant d'experts en santé publique estime que la fourniture de produits du tabac ou de nicotine à risques réduits permettra d'atteindre le même objectif de réduction des effets du tabac sur la santé et, dans certains cas, d'aider les fumeurs à arrêter. Ces experts sont, à bien d'égards, des partisans de la réduction des risques liés au tabac.

Dans une déclaration du professeur David Nutt de l'Imperial Collège de Londres, publiée par Counterfactual, il exhorte les dirigeants de l'OMS à repenser en profondeur leur approche de la lutte antitabac, il déclare à propos des produits alternatifs : " Il n'y a aucun doute scientifique réel sur le fait que ces produits sans fumée sont beaucoup plus sûrs que le tabac et qu'ils peuvent aider les fumeurs à arrêter. Nous devrions donc travailler dur pour que cela se produise ".

La réduction des risques liés au tabac (Tobacco Harm Reduction en Anglais connue sous le sigle " THR ") est une solution de santé publique qui part du principe que l'effet nocif du tabac est principalement dû à la façon dont il est consommé, c'est-à-dire en fumant, mais que si l'élément de combustion (le fait de fumer) est supprimé et que les consommateurs disposent de moyens moins risqués ou alternatifs pour consommer du tabac ou de la nicotine, les préoccupations de santé publique concernant l'impact du tabac sur la santé sont réduites. De plus en plus de partisans de la THR révèlent des exemples de réussite. Un grand nombre d'entre eux proviennent d'économies développées et il est à espérer que la THR commence à être acceptée dans les économies moins développées.

Par exemple, au Royaume-Uni (RU), la réduction des méfaits du tabac dans un cadre réglementé, encourageant les fumeurs à utiliser des produits du tabac ou de la nicotine non combustible, est soutenue par le gouvernement britannique et la plupart des communautés de santé publique. Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), qui publie des conseils fondés sur des preuves concernant les moyens les plus efficaces de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies et les problèmes de santé, a publié un guide sur la réduction des méfaits du tabac. Ces orientations reconnaissent que l'arrêt du tabac est toujours la meilleure option pour les fumeurs, mais elles soutiennent l'utilisation de produits contenant de la nicotine (PCN) autorisés pour aider les fumeurs qui ne sont pas actuellement en mesure d'arrêter de fumer à réduire leur consommation et à remplacer le tabac.

En outre, aux États-Unis d'Amérique (USA), la Food and Drug Administration (FDA) a commencé à autoriser les produits alternatifs comme "produit du tabac à risque modifié".

La Suède a longtemps été considérée par les observateurs attentifs de l'industrie comme un précurseur dans la réduction du taux de tabagisme chez les hommes. Mais leur stratégie consistait à utiliser des produits du tabac à risque réduit comme le snus. Le snus est un sachet de nicotine que de nombreux fumeurs ont adopté au fil des ans. Il permet aux fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de fumer de profiter de la nicotine sans avoir à faire face aux substances dangereuses qui accompagnent les produits du tabac combustible.

En décembre 2020, Frost & Sullivan, un cabinet de conseil mondialement reconnu pour aider les investisseurs, les chefs d'entreprise et les gouvernements à naviguer dans les changements économiques et à identifier les technologies perturbatrices, les mégatendances et les nouveaux modèles d'entreprise, a indiqué que le Japon avait enregistré une baisse de 34 % des ventes de cigarettes entre 2015 et 2019 (attribuant cette baisse à la disponibilité de produits non combustibles et à risques réduits, principalement les produits du tabac chauffé (Ten Anglais Tobacco HeatingProducts ou " THP "). Le rapport soutient la position selon laquelle la disponibilité d'alternatives non combustibles, d'options moins risquées, est cruciale pour toute société afin d'obtenir un déclin du tabagisme parmi ses citoyens.

Alors que les partisans de la réduction des méfaits du tabac ont toujours appelé à la disponibilité de produits alternatifs, la réponse de l'OMS au don susmentionné de patchs à la nicotine à la Jordanie semble donner du crédit à cette notion, car elle a ouvertement célébré la fourniture et la disponibilité de produits alternatifs, des options à risque réduit par rapport aux cigarettes.

Il est impératif que nous développions une approche équilibrée dans notre politique. En cherchant à faire baisser le taux de tabagisme au Cameroun ou en Afrique, quelles sont les stratégies des autorités sanitaires et des organismes de réglementation compétents ? Quelle est leur position sur la réduction des dommages causés par le tabac (THR) et les produits alternatifs à risque réduit ?

Comprennent-ils bien la THR ? Quelles recherches et études indépendantes entreprennent-elles pour améliorer leurs connaissances et leur compréhension afin de permettre une évaluation objective de ce concept ?

Si l'objectif ultime est de faire baisser le taux de tabagisme et de réduire les effets néfastes du tabac sur la santé, les données recueillies dans les pays qui y parviennent continuent de montrer que la réduction des méfaits du tabac doit être poursuivie en tant que solution de santé publique, en dépit ou en plus des initiatives actuelles de sevrage tabagique.

Le Cameroun, comme d'autres pays africains (en particulier en Afrique subsaharienne), doit instaurer des dialogues et des engagements solides avec toutes les parties prenantes concernées afin de formuler des politiques et des directives efficaces pour la disponibilité et l'utilisation de produits à risque réduit. Des politiques fondées sur des preuves scientifiques et sur le droit des consommateurs d'avoir accès à ces produits ne sont pas seulement essentielles mais constituent une étape cruciale pour réduire les taux de tabagisme et l'impact des produits du tabac combustible sur la santé.

Laisser les choses en l'état n'aura qu'un impact limité sur la réduction de l'incidence du tabagisme et n'aidera pas le gouvernement à atteindre rapidement les objectifs de politique publique de réduction des risques sanitaires associés au tabac combustible.

Franck BAFELI.

Une étude du WWF et de la CEEAC révèle que les États d'Afrique centrale bénéficieront de la croissance économique et de la prospérité s'ils commencent à mesurer leur réussite économique à l'aide de paramètres d'évaluation du capital naturel.

Les États d'Afrique centrale ne pourront parvenir à un développement durable que s'il est reconnu que les économies sont ancrées dans la nature et qu'un développement non durable entraînera l'effondrement des systèmes essentiels à l'économie et au bien-être, selon un rapport publié par le WWF et la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC).

Le rapport intitulé : "Construire un avenir durable pour l'Afrique centrale dans un monde post-COVID : Le rôle du capital naturel", a été lancé le 31 août 2022, en marge de la première Semaine africaine du climat à Libreville, au Gabon. Il examine les relations entre la croissance économique, le capital naturel et le bien-être humain dans les pays de la CEEAC, ainsi que les dépendances et les vulnérabilités entre les personnes, la santé et la nature exposées, entre autres, par la pandémie de COVID-19.

Selon le rapport, tous les pays de la région d'Afrique centrale "ont largement compté sur leurs richesses naturelles pour obtenir des revenus, mais n'ont pas réussi à investir ces recettes pour parvenir à un développement significatif, ce qui a entraîné des coûts environnementaux élevés et un risque important pour le bien-être futur". Cette situation peut être dûe à la mauvaise gouvernance et à la corruption généralisée.

Le rapport est publié à un moment où l'Afrique centrale, riche en pétrole et en ressources minérales, bénéficie de conditions favorables à l'agriculture et voit ses écosystèmes, ses grandes forêts intactes et la variété de ses espèces sauvages, gravement menacés. Les activités humaines à proximité d'écosystèmes sensibles et non réglementés ont été identifiées comme une menace majeure pour l'avenir écologique de la région.

Le rapport met en évidence les voies plausibles que la région pourrait emprunter pour assurer une reprise juste et verte, notamment le rôle que le capital naturel peut jouer dans ce processus de reconstruction. "Les pays de la CEEAC doivent prendre en compte et protéger leurs écosystèmes restants, et s'efforcer de maintenir la capacité de régénération de la nature. Ils doivent renforcer et étendre leurs réseaux de zones protégées, promouvoir des pratiques d'utilisation durable des terres et mettre en œuvre des garanties environnementales dans la planification et le développement", indique le rapport.Il exhorte les pays de la région à modifier leur mesure de la réussite économique en regardant au-delà du PIB et en utilisant des approches telles que l'évaluation et la comptabilité du capital naturel pour internaliser la valeur économique de ses ressources naturelles et de sa biodiversité dans la prise de décision.

"Nous sommes conscients que s'engager dans les différentes directions politiques recommandées par le rapport peut être intimidant, mais nous sommes convaincus que c'est la voie à suivre pour construire un avenir durable pour l'Afrique centrale, un avenir qui équilibre son développement immédiat et ses besoins économiques avec son développement durable à plus long terme, alors que la région émerge de la pandémie de COVID-19 et commence à se reconstruire", déclare Alice Ruhweza, directrice régionale du WWF pour l'Afrique.

Selon M. Gilberto Da PiedadeVerissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), le bassin du Congo joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Il a déclaré que pour réaliser et tirer profit de ses investissements dans la nature et maximiser son bien-être futur, la région doit investir dans sa population et ses institutions. "L'avenir écologique de la région sera influencé par les trajectoires économiques et de développement que les décideurs politiques préconisent aujourd'hui", a déclaré Gilberto Da Piedade.

Les 11 pays de la CEEAC se trouvent aujourd'hui à un moment critique, car ils doivent choisir une voie pour se remettre des impacts de la pandémie de Covid-19.