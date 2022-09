Cote d'Ivoire: Petroci - De nombreux acquis sous Vamissa Bamba en 12 mois

Il y a un an Vamissa Bamba était porté à la tête de la Société nationale d'opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire (Petroci) en remplacement de Dr Ibrahima Diaby. En prenant service au mois d'août 2021, le nouveau directeur général s'était engagé à faire avancer le navire Petroci en s'appuyant sur sa connaissance de la maison. Un an après, les faits lui donnent raison. Aujourd'hui, les voyants sont au vert.

Sous son autorité, Petroci a multiplié les succès en termes de découverte de gisements. Déjà, un mois après sa prise de fonction, le gouvernement ivoirien annonçait une découverte majeure de pétrole et de gaz au large de la Côte d'Ivoire. Avec ce gisement baptisé " Baleine", Bamba Vamissa et Petroci venaient ainsi de matérialiser un vœu cher au Président de la République Alassane Ouattara : faire de la Côte d'Ivoire une puissance pétrolière et gazière. Le potentiel de cette découverte était estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part, et à environ 1 800 à 2 400 milliards de pieds cubes de gaz associé d'autre part.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le développement du gisement sera opéré par le consortium constitué des sociétés italienne et ivoirienne, ENI et Petroci Holding, suivant une "approche progressive en deux phases". " La première phase démarre dès 2022 avec trois puits de production autour du puits de découverte du gisement et la deuxième phase de développement consistera dans le développement complet du gisement en 2026 ", a-t-il indiqué.

La première production est prévue au deuxième trimestre 2023 avec un débit moyen de 12 000 barils/jour de pétrole brut et de 17,5 millions de pieds cubes/jour de gaz naturel associé. La deuxième phase de développement concerne une soixantaine de puits pour un investissement d'environ 11 milliards de dollars et un débit projeté entre 75 000 et 100 000 barils/jour de pétrole brut et à 140 millions de pieds cubes/jour de gaz naturel.

Malgré cette découverte majeure, Petroci et la société pétrolière italienne ENI n'ont pas dormi sur leurs lauriers. Ils sont allés plus loin dans leur recherche. Baleine, le gisement de pétrole et de gaz naturel découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien en 2021, prend du poids. En effet, quelques mois après, une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel a été faite par les deux structures dans le bloc CI-802 du bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle découverte, faut-il le mentionner, confirme l'extension du gisement Baleine dans le bloc CI-802, accroît d'environ 25%, les réserves initialement annoncées dudit gisement qui passent ainsi de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et de 2 400 à 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Par ailleurs, nommé en pleine pandémie de Covid-19, Vamissa Bamba a accompagné le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie qui a bouleversé les habitudes dans le monde entier. Ainsi, le 3 mars 2022, il a fait un don de sept millions FCFA en gaz butane à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Un don qui intervient environ deux années après celui du 29 avril 2020 dont le montant s'élevait à cinq millions FCFA de gaz butane.