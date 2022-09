Afrique: CHAN 2023 - La Côte d'Ivoire accrochée par le Burkina Faso

L'explication sous-régionale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'a pas connu de vainqueur. La sélection nationale locale a concédé le nul (0-0), samedi au stade de Yamoussoukro, en match aller du 2ème tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2023 de la zone UFOA-B.

La Côte d'Ivoire, en quête d'une cinquième qualification à la phase finale du CHAN, avait à cœur de prendre une belle option à domicile. Et pour cette bataille, le sélectionneur national Souhalio Haïdara a mis place l'équipe la plus compétitive. En plus de répondre au défi physique, les coéquipiers du capitaine Essis Baudelaire ont imposé leur dicktat à l'adversaire.

Devant le gardien Folly Charles, la charnière centrale Coulibaly Souleymane-Zouzou Carlos a aspiré les attaquants adverses. Coulibaly Salif Ibrahim s'est montré intransigeant sur le flanc gauche de la défense. Kouassi Yao Attohoula, comme à son habitude, a été intraitable sur le côté droit, avec un apport offensif très appréciable.

En véritable métronome, Essis Baudelaire, soutenu par Zouzoua Pacôme et Sogodogo Yaya. Devant Konaté Abdramane, Sankara William et Oura Anicet tiennent parfaitement exécutent parfaitement le plan mis en place. Mais par manque de justesse et d'adresse, ils permettent à Babayouré Aboubacar de garder ses cages inviolées. Les Eléphants ne lâchent pas la pression et confisuqnet le ballon. Acculés les Etalons ne sont plus de leur base arrière. Regroupés avec deux rideaux défensifs, ils espèrent exploiter les failles laissées par les hommes de Souhalio Haïdara. Surtout qu'ils sont résolument tournés vers l'offensive. Et cela a failli fonctionner au retour des vestiaires.

Cette alerte enrayée, le Burkina est revenu à ses anciennes amours du début de match. " on a fait le dos rond durant la partie parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football avec de bons joueurs. On jouer ainsi pour ne pas prendre de but. Je pense que ça a fonctionné ", a dit le sélectionneur des Etalons locaux Oscar Barto, en conférence de presse. Un résultat que lui et ses garçons entendent fructifier à la manche retour, par dimanche 4 septembre 2022, à Agadir au Maroc. Toujours avec le même bloc bas ? Ce n'est pas évident parce que " nous devons aller chercher cette qualification à domicile. C'est vrai qu'on jour au Maroc mais c'est nous qui recevons et nous devons nous qualifier ", a ajouté le portier Babayouré Aboubakar Sawadogo.

Une qualification pour la phase finale en Algérie que le camp ivoirien n'envisage pas voir filer. Si le bloc bas burkinabè a largement contrarié ses plans, Souhalio Haïdara n'a d'yeux que pour l'Algérie en janvier de l'année prochaine. " On fait match nul ici. On ne peut pas dire que c'est un mauvais résultat. On a une seconde manche et notre objectif en nous nommant à ce poste, c'est la qualification. Cette qualification, nous irons la chercher au Maroc ", a rassuré le sélectionneur des Eléphants locaux.

Qui a été obligé de revoir ses plans avec la sortie sur blessure de Konaté Abdramane avant même la demi-heure de jeu. Mais qu'à cela ne tienne. Si les Eléphants n'ont pu inscrire de but à Yamoussoukro, il ne faut non plus cracher sur ce résultat, a avancé le capitaine ivoirien. Pour Essis Baudelaire, la qualification se fera au Maroc parce que la Côte d'Ivoire veut aller en Algérie. " Depuis le début de cette aventure, notre objectif est la qualification. Et cet objectif demeure toujours et nous irons le chercher ", a rassuré le momie de terrain des Eléphants locaux.