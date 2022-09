Cote d'Ivoire: Louis Kouakou-Habonouan (SD Bouaké-Brobo) - " Je veux un RHDP fort où règnent la cohésion, l'écoute et la solidarité "

interview

Un RHDP fort où règnent la cohésion, l'écoute et la solidarité. C'est l'objectif que veut atteindre Louis Kouakou-Habonouan, secrétaire départemental RHDP de Bouaké-Brobo. Dans cet entretien, il invite les uns et les autres à travailler pour atteindre ces objectifs

Après votre élection à la tête du département politique de Bouaké-Brobo, vous multipliez les rencontres dans les hameaux, villages et quartiers de Brobo. Quel RHDP voulez-vous implanter dans votre circonscription ?

Louis Kouakou-Habonouan : Je veux implanter un RHDP fort et solide où règnent la cohésion, l'écoute et la solidarité mais surtout un RHDP où les militants sont engagés, déterminés et disciplinés.

Le département politique de Bouaké-Brobo regroupe 4 zones qui sont Brobo, Mamini, Bounda et le canton Faafouè. C'est vaste et peuplé. Nous avons besoin de faire des tournées de proximité qui vont nous emmener dans les hameaux, les 130 villages et les 6 quartiers de la ville de Brobo.

Nous nous sommes fixé des objectifs. A court terme, nous voulons conquérir la municipalité de Brobo. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la mairie bascule au RHDP en 2023. Le travail bien fait a besoin de produire des fruits. Il faut que nous contribuions à ce que les élections régionales et sénatoriales soient remportées par notre parti. Le point de mire de tout cela doit être, pour nous, l' élection présidentielle de 2025 que nous devons gagner par la plus belle des manières avant de remporter les législatives suivantes.

Aujourd'hui, nous avons un territoire dont les limites sont bien claires. Nous devons bâtir une équipe solide et soudée afin de relayer la vision du Président de la République Alassane Ouattara et bâtir notre stratégie propre en nous inspirant de cette vision pour avoir un RHDP conquérant. Cela nous permettra de relever tous les défis qui s'annoncent. Nous avons à travailler avec les peuples Ahaly et Faafouè que nous visitons tous les weekends pour leur parler de développement afin d'avoir une adhésion massive dans le train de développement conduit par le Président Alassane Ouattara.

Avez-vous le sentiment que vos parents sont réceptifs à vos messages ?

Le Baoulé qui peuple essentiellement notre territoire politique est un peuple concret. Il faut seulement être constant, assidu et vrai avec lui. Il ne faut pas avoir une conviction chancelante et ne pas être hésitant. Quand c'est le cas, croyez-moi, vous obtenez son adhésion et sa détermination. Il faut surtout éviter d'être RHDP à Abidjan et entonner une autre chansonnette au niveau de la base.

Nous avons décidé de marcher comme indiqué. On verra bien le résultat que cela va donner à l'arrivée. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles adhésions. Les cadres de notre territoire sont épris de développement. De plus en plus, ils sont réceptifs aux messages que nous donnons. Nous avons donc créé, à cet effet, une assemblée de cadres qui sont regroupés pour que nous puissions avancer ensemble.

Quel message à l'endroit de vos parents, des populations et surtout des cadres ?

Nous faisons une large ouverture. Pour nous, un parti politique, ce sont les militants, les sympathisants mais aussi toute la cité. Il nous appartient d'aller à la pêche de nouveaux militants pour notre parti. Notre posture peut attirer vers nous, des personnes qui sont estampillées d'autres partis politiques et c'est ce que nous faisons sur la base d'un message clair de cohésion, de paix mais surtout de développement.

Le Président Alassane Ouattara est en train de transformer toutes les localités du pays sans exception aucune. Nous entendons faire en sorte que Brobo ne soit pas en marge de cet élan de développement. C'est ce message que nous portons à nos populations. Elles voient tous les actes qui accompagnent ce message, d'où la ferveur que vous constatez à chacune de nos sorties.