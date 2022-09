Cote d'Ivoire: Moriba Touré (SD Bouaké - Koko - Nimbo) - " Faisons en sorte de maintenir ce pouvoir en 2025 "

interview

Ils sont déjà à la tâche. Les secrétaires départementaux du RHDP à Bouaké, élus le 23 juillet dernier, marquent déjà leur territoire. Dans cet entretien, Moriba Touré, le départemental de Koko- Nimbo, indique qu'il se donne les moyens pour maintenir le RHDP au pouvoir en 2025.

Depuis les dernières élections internes, vous êtes à la tête du département politique de Bouaké- Koko - Nimbo. Est-ce pour vous, un nouveau challenge ?

Avant tout propos, j'aimerais sincèrement remercier, dans un premier temps, l'ensemble de nos militants pour la confiance accordée à la liste du RHDP à l'occasion de ces élections départementales. Les électeurs sont sortis massivement pour porter leur choix sur la liste consensuelle du RHDP. Je voudrais adresser également un remerciement particulier à notre baobab, le maire Fanny Ibrahima qui a témoigné encore une fois son amour pour la cohésion en mettant tout en œuvre pour obtenir des élections apaisées.

N'oublions pas qu'il a été la cheville ouvrière du consensus qui a abouti à la liste unique. Pour ma part, cette élection est une reconnaissance pour l'engagement sur le terrain, un nouveau départ pour les défis futurs et une continuité pour notre combat depuis une trentaine d'années. Il nous appartiendra, avec notre équipe, de tout faire pour mériter la confiance placée en nous. Nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes de façon permanente sur le terrain afin que même les plus hésitants nous rejoignent.

Il ne faut se voiler la face. L'un des défis que vous aurez à relever dans l'immédiat, c'est la restauration de l'unité au sein de votre famille politique. N'est-ce pas un chantier énorme ?

Dans notre vision, nous comptons restaurer l'esprit " famille ". Cela passera par un diagnostic qui ressortira les causes des éventuels malaises et les conséquences futures face à l'adversité. Nous accorderons une place de choix à l'écoute, à la formation et au dialogue franc. Nous travaillerons ensemble à une prise de conscience face au défi commun de la conservation du pouvoir et du développement.

Nous continuerons de nous battre afin que les militants, les sympathisants et même ceux qui sont encore hésitants comprennent la nécessité de s'unir, de parler d'une seule et même voix et de penser ensemble développement aux côtés du Président de la République Alassane Ouattara. Quand on fait la politique, c'est pour le mieux-être des populations sans exception aucune. Le seul combat qui vaut la peine d'être mené est celui du développement comme le fait si bien le chef de l'État.

La conservation du pouvoir d'Etat en 2025 par le RHDP est un grand défi que vous devez relever. Comment vous comptez vous y prendre à votre niveau ?

Justement, l'un des enjeux de la remise du pouvoir à la base, c'est la reconnaissance de son apport et de son rôle effectif dans tous les combats. Nous nous battrons plus que jamais, aussi bien au niveau de la commune que de la région. Nous maintiendrons la cohésion et la confiance mutuelle. Seules ces valeurs nous permettront d'atteindre des résultats satisfaisants lors de ces prochaines échéances électorales.

Je dirai aux militants, si besoin en était encore, qu'ils peuvent être fiers de s'être engagés aux côtés du Président Alassane Ouattara et qu'ils ne doivent pas relâcher. Aux sympathisants, nous demandons de s'engager et à ceux qui hésitent encore nous rappelons que le bilan de cette dernière décennie est plus que positif. Nous les attendons pour travailler ensemble à consolider la paix et le développement de notre bien commun, la Côte d'ivoire. Le RHDP a montré à tous ce dont il est capable en l'espace d'une décennie. Faisons en sorte de maintenir ce pouvoir en 2025 pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche glorieuse vers le développement.