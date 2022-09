Algérie: Sétif - Plus de 5 quintaux de cannabis saisis et 12 individus arrêtés

Alger — Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel organisé composé de 12 individus activant dans plusieurs wilayas du pays et spécialisé dans le stockage, le transport et le trafic de drogues, et saisi plus de 5 quintaux de cannabis.

L'affaire a été déclenchée suite à des informations confirmées faisant état d'une importante quantité de drogues chargées à bord d'un véhicule devant transiter par le territoire de compétence vers une wilaya de l'est du pays via des routes nationales, a indiqué samedi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale.

Exploitant ces informations, les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis sur pied un plan qui s'est soldé par l'interpellation du conducteur, a ajouté la même source, précisant que la fouille du véhicule avait permis de découvrir une importante quantité de drogues.

L'intensification des investigations qui ont concerné plusieurs wilayas du pays ont donné lieu au démantèlement du réseau constitué de 12 individus, et à la saisie de plus de 5 quintaux de cannabis, de 10 véhicules et d'un motocycle outre un appareil de communication et un montant considérable, précise-t-on de même source.

Les mis en cause en été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu le communiqué.