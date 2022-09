Algérie: La paix et la stabilité du pays, fruit de la volonté sincère du Président Tebboune

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé dimanche à Alger que la paix et la stabilité que connait l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec le peuple. "L'ANP qui a donné une leçon à tous les sceptiques, a prouvé qu'elle était une institution issue de la matrice de ce brave peuple et en mesure de défendre la patrie et faire face à tous les défis", a-t-il soutenu.

"Les grandes étapes" franchies par l'Algérie, à commencer par la garantie de sa sécurité et de sa stabilité, ont été rendues possibles "grâce à une volonté politique, forte et sincère, exprimée et traduite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers un programme ambitieux, et des promesses formulées lors de sa campagne électorale, des promesses qui se concrétisent jour après jour", a ajouté le président de la chambre basse du parlement.

Boughali a salué, à cette occasion, les dernières décisions prises par le Président Tebboune à la veille de la rentrée sociale, citant la révision des salaires, des pensions de retraite et l'augmentation de l'allocation chômage.

L'Assemblée populaire nationale (APN) a ouvert, dimanche matin, sa session parlementaire ordinaire pour l'exercice 2022-2023.

La cérémonie d'ouverture, présidée par M. Brahim Boughali, s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement.

L'ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.