Algérie: Culture - Plusieurs festivals dans différentes villes à partir de samedi prochain

Alger — Plusieurs festivals mettant en valeur la musique, la littérature, le cinéma et le théâtre sont programmés à partir du 10 septembre à travers cinq wilayas, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts. Le programme s'ouvrira par l'organisation de la 10e édition du festival culturel local de la musique et de la chanson chaouies, prévue à Khenchela du 10 au 13 septembre courant, une manifestation qui sera l'occasion de valoriser et de découvrir les nouvelles voix dans le domaine de la chanson chaouie.

La wilaya de Mila accueillera du 18 au 22 septembre, le festival culturel national "Al Issaouia", un rendez-vous annuel pour les fans de la musique soufie.

A Saïda, les amoureux de littérature et de cinéma seront au rendez-vous du 24 au 29 septembre avec une nouvelle édition du festival national de la littérature et du cinéma de la femme.

Ce festival qui verra la participation d'une pléiade d'hommes de lettre et de cinéastes, prévoit l'organisation d'interventions et d'exposés devant se tenir à la maison de la culture, la salle de cinéma Dounia Zed et l'université de Saïda.

Par ailleurs, la ville des ponts suspendus Constantine ouvrira ses portes pour abriter une nouvelle édition du festival culturel de la musique andalouse, et ce, au théâtre régional de Constantine, du 26 au 30 septembre.

Pour les férus du 4e art, le rendez-vous se renouvèle avec une nouvelle édition du festival culturel national du théâtre amateur de Mostaganem, entre le 26 et le 30 septembre courant. Une manifestation annuelle qui mettra en compétition des troupes théâtrales amateures de différentes wilayas du pays.