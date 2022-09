Ile Maurice: PTr - Adhésions, nominations, tickets pour les élections et irritation

Débats animés, vives discussions et même des attaques allant parfois sous la ceinture sont choses courantes quand des membres du Parti travailliste (PTr) se réunissent dans le cadre du recrutement de nouveaux membres, pour la constitution du bureau politique et surtout lors de la distribution des tickets pour des élections. Ainsi, le congrès tenu par le PTr, le dimanche 28 août au Trianon Convention Centre, a démontré une fois de plus la frustration de certains quand il s'agit de l'adhésion de nouveaux membres au parti. Dimanche dernier donc, lors des discussions, c'est la circonscription no 11 (Vieux-Grand-Port/Rose-Belle), qui a engendré une haute tension.

D'abord, il y a eu l'annonce de l'arrivée d'un nouveau membre proche du clan Boolell. Certains, dont des proches d'Anishta Babooram, activiste très connue sur le terrain, ont montré leur mécontentement. Et quand le nom de Pradeep Jeeha a été annoncé comme étant celui qui s'occupera de cette circonscription, le rouge de la colère était visible sur certains visages.

Quelques personnes ont même élevé la voix et l'une d'elles a menacé de quitter le parti tout en laissant entendre qu'elle rejoindrait le Mouvement socialiste militant (MSM). Une déclaration qui n'a pas manqué d'irriter Navin Ramgoolam, qui lui a fait savoir que de telles menaces ne lui faisaient pas peur. Toutefois, Arvin Boolell, connu pour ses talents de médiateur, a pu ramener ces personnes à la raison et tout s'est déroulé normalement après.

Par ailleurs, le poste de secrétaire général reste très convoité. C'est le 12 septembre que le nom de celui qui l'occupera sera annoncé. Outre Daneshwar Damry un autre nom est cité : Raviraj Beechook, candidat malheureux de la circonscription no 6 (Grand-Baie/Poudre-d'Or) aux élections de novembre 2019.

On le décrit comme étant un bon communicant. Si cela se confirme, Daneshwar Damry pourrait alors occuper le poste de directeur de communication du parti. On évoque aussi les noms de deux parlementaires, à savoir Ritish Ramful et Mahend Gungapersad.

Parmi les nouvelles adhésions au parti, soulignons celle de Sidney Pierre, qui a occupé le poste de président de la Mauritius Tourism Promotion Authority quelques mois avant les élections générales de 2014. Il est pressenti pour être candidat dans la circonscription no 14 (Savanne/Rivière-Noire).

Le nom de Raj Pentiah est confirmé pour la circonscription no 7 (Piton/ Rivière-du-Rempart. Il nous revient que Navin Ramgoolam lui a promis un ticket cette fois. Avec Yatin Varma, il est le deuxième homme à effectuer son retour au PTr après leur expulsion ainsi que celle de deux autres membres peu après les élections de novembre 2019.

Des hommes de loi sont aussi de la partie. Neelkanth Dulloo et Rajen Narsinghen s'occuperont respectivement des circonscriptions nos 13 et 14, soit Rivière-des-Anguilles/Souillac et Port-Louis-Nord/Montagne-Longue. Rubna Daureeawo, qui fait partie de l'équipe Ramgoolam Gen Next et qui a été candidate au no 13 en novembre 2019, est appelée à émigrer au no 15, La Caverne-Phoenix.

À noter que Prakash Manaroo, un habitant de Triolet qui a été très proche de Navin Ramgoolam pendant longtemps, mais qui a mené campagne contre les Rouges aux deux dernières élections générales, a signifié son intention de rentrer au bercail. Toutefois, sa requête n'a pas encore été acceptée.