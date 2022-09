Ile Maurice: Hippisme - Walls Of Dubrovnik maintient son invincibilité

Le crack de l'écurie Hurchund, Walls Of Dubrovnik, maintient son invincibilité au Champ de Mars. Aligné dans l'épreuve phare de la 18e journée, ce dimanche 4 septembre, il a signé une huitième victoire d'affilée sur notre turf. Il rejoint dans la foulée, un cercle très fermé de chevaux ayant réussi pareil exploit à Maurice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fils de Fencing Master (A. Luiz Da Silva) a encore impressionné ce dimanche après-midi. Evoluant légèrement en retrait, il devait placer une très belle pointe de vitesse pour avaler ses adversaires en ligne droite. Un éclair de classe !

Au départ de l'épreuve, on était nombreux à penser que le coursier de l'écurie Hurchund allait avoir du pain sur la planche cette fois. Bless My Path, l'un de ses plus sérieux adversaires sur le papier, s'étant déjà installé en tête de la course alors que lui concédait du terrain. Mais c'était mal le connaître. Sur ce qu'il a démontré ce dimanche, il faudra encore compter avec lui.

Ce 18e acte a aussi été marqué par la belle victoire de Million Dollar Man (Sooful) qui a survolé la cinquième course. Ce coursier entraîné par Samraj Mahadia a pris la mesure du grand favori Shah Ackbar. Vu l'aisance avec laquelle il a gagné, son entourage pense désormais à l'aligner dans le Maiden. Ce coursier a clairement franchi un palier cette année et il serait intéressant de suivre ses prochaines courses.

Outre la victoire de Million Dollar Man, l'écurie Mahadia a aussi été victorieuse avec les favoris Captain Garett (Sooful) et Celestial Magma (Allyhosain) dans les deux premières courses au programme.

L'écurie Merven continue pour sa part son petit bonhomme de chemin. Cet établissement a remporté deux courses ce dimanche après-midi grâce à Imperial Rage dans la quatrième course et Var's Elusion dans la septième épreuve de la journée. Elle compte désormais 19 réussites, ce qui reste une performance fort honorable.

Les établissements Rameshwar Gujadhur et Vicky Ruhee ont, eux, remporté une victoire chacune. Amandla (Maujean) a été victorieux pour le premier nommé dans la troisième course. Quant à l'écurie Vicky Ruhee, elle a enregistré la deuxième victoire de sa jeune carrière par le truchement de Hakeem. Nishal Teeha, associé à ce coursier qui respirait la santé, a réussi une course tactique. Il a piégé ses adversaires pour remporter une belle course.