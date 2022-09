Sénégal: Salon Msgbc - La société Woodside fait le point sur le développement du champ Sangomar

S'exprimant lors de la deuxième journée de la conférence Msgbc Oil, Gas & Power 2022, Paul Sullivan, vice-président principal de la société australienne d'exploration et de production pétrolière Woodside Energy, chargé du développement du champ Sangomar, a donné un aperçu détaillé des derniers développements du projet qui, avec une première production de pétrole prévue pour 2023, devrait devenir le premier développement pétrolier offshore du Sénégal.

"Chez Woodside, nous comprenons l'importance de soutenir un contenu local fort et des chaînes d'approvisionnement locales durables qui apportent des avantages aux communautés locales ", a déclaré Sullivan, ajoutant que "pour le gouvernement du Sénégal, le développement de ses ressources en hydrocarbures offshore soutient son aspiration à devenir une économie émergente d'ici 2035 ".

Il a expliqué que la construction de l'installation flottante, de production, de stockage et de déchargement (Fpso) de Sangomar est en bonne voie, les modules étant progressivement achevés et installés sur la partie supérieure du navire. La main-d'œuvre et la formation des opérateurs sénégalais locaux, a-t-il ajouté, ont commencé, tandis que les structures du système sous-marin du complexe ont toutes été construites et transportées à Dakar, en s'appuyant sur les services logistiques et d'approvisionnement existants fournis par des entreprises locales et des contractants établis.

"La participation active de l'industrie et de la main-d'œuvre locales à l'industrie pétrolière et gazière en amont et les avantages qu'elles en tirent sont essentiels à cette réussite. La coentreprise Sangomar s'est toujours engagée à apporter des avantages économiques au Sénégal. Étant donné qu'il s'agit du premier développement offshore et d'une nouvelle industrie pour le Sénégal, un effort ciblé pour cibler les opportunités dans le calendrier du projet a permis de réaliser des réalisations substantielles en matière de contenu local dans toute la chaîne de valeur du projet ", a poursuivi M. Sullivan.

Woodside dispose actuellement de deux appareils de forage dans le champ de Sangomar, l'Ocean Blackhawk et l'Ocean Blackrhino, qui travaillent l'un après l'autre pour mener à bien le programme de forage par lots, le premier programme étant déjà terminé.

Ciblant environ 230 millions de barils de pétrole brut, la première phase du développement du champ de Sangomar comprendra une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso), 23 puits sous-marins et une infrastructure de soutien. Le navire Fpso, amarré à une profondeur d'eau de 780 mètres, pourra traiter 100 000 barils de pétrole brut par jour, 130 millions de pieds cubes standard de gaz par jour et aura une capacité minimale de 1 300 000 barils de pétrole brut.

Situé à environ 100 km au sud de Dakar dans les blocs de Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep - soutenu par plusieurs prestataires de services de forage internationaux expérimentés dans la région de Dakar - le développement du champ de Sangomar contient du pétrole et du gaz sur une zone combinée de 7 490 km2 dans la partie sénégalaise du bassin Msgbc.

Woodside, responsable du développement du champ de Sangomar, est l'opérateur de la coentreprise, avec une participation de 82 %, tandis que la participation restante de 18 % est détenue par la société pétrolière publique sénégalaise, Petrosen.