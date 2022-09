Sénégal: Production industrielle - L'Ansd note une diminution de 0,1% des prix en juillet

L'activité industrielle est marquée, en juillet 2022, par une diminution de 0,1% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est en relation, avec le repli des prix des produits manufacturiers (-1,2%), en l'occurrence les produits chimiques (-6,7%) et ceux du raffinage et de la cokéfaction (-1,9%).

En revanche, ajoute l'Ansd, il est noté un renchérissement des produits des industries extractives (+3,7%) et une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l'" électricité, eau et gaz ".

En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont bondi de 20,7% en juillet 2022, sous l'effet de l'appréciation des prix des produits manufacturiers (+24,9%) et ceux des produits extractifs (+17,5%).

Sur les sept premiers mois de 2022, les prix des produits industriels se sont accrus de 24,2%, comparativement à leurs niveaux sur la même période de 2021. S'agissant des prix de l'égrenage de coton, ils ont baissé de 4,7% en variation mensuelle.

En revanche, détaille l'Ansd, ils ont augmenté de 61,8% en variation annuelle. Sur les sept premiers mois de 2022, ils se sont relevés de 45,8% comparativement à la même période de l'année précédente.