Cote d'Ivoire: Relance de l'économie caféière ivoirienne-Une fondation offre son expertise

Sem Ali Touré est le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base à Londres (Angleterre). C’est en cette qualité qu’il a reçu en audience Jeremy Lefroy (ancien député britannique) et John Schlüter respectivement, directeur Exécutif et Fondateur de Café Africa.

Selon une note d'information transmise dimanche à la presse, Jere my Lefroy a indiqué à cette occasion être venu offrir son expertise pour une économie caféière durable en Côte d'Ivoire. Café Africa est une organisation à but non lucratif qui a principalement pour expertise, la transformation, l'exportation et la commercialisation du café africain.

A en croire, la note, cette organisation a été mise sur pieds dans le but de travailler avec l'industrie africaine du café pour trouver des moyens de restaurer la production de café de l'Afrique à son ancien niveau sur les marchés mondiaux, après avoir chuté de 25 à 30 % des exportations mondiales à environ 10 % en 2006.

Cette association entend entre autres, agir comme un catalyseur pour focaliser la vision de l'industrie dans chaque pays, amener les parties prenantes à travailler ensemble à la réalisation de cette vision et aider les organisations ainsi que les entreprises à identifier et à convenir des points clés d'intervention.

« L'association souhaite accompagner la Côte d’Ivoire dans son programme de réhabilitation de la Caféiculture », a par ailleurs, souligné le document. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Aly Touré a promis à ses hôtes qu’il transmettra leur message au Conseil du Café- Cacao.

La Côte d’Ivoire, troisième producteur africain de Café, a mis en œuvre depuis octobre 2013 un programme de relance de la caféiculture mené par le Conseil du café-cacao. Ce programme a pour objectifs de redynamiser le secteur pour "induire la création de valeur ajoutée" sur le produit "origine. Dans le cadre de sa politique de relance de la caféiculture, le Conseil du café- cacao(Ccc), est donc sur le terrain. Ce programme national vise à redynamiser la culture du café qui a souffert de plusieurs facteurs ayant conduit à sa baisse. Alors que le pays était en tête des pays africains producteurs de café dans les années 1970, avec une production de 400.000 tonnes, il n’est plus aujourd’hui qu’au 13è rang avec une production en dessous des 100.000 tonnes. Aussi, le Conseil du café cacao entend-il redynamiser ce secteur pour induire la création de valeur ajoutée sur le produit « origine Côte d’Ivoire » à travers un programme ambitieux dont la première phase coûtera à l’instance de régulation, 8.331.681.000Fcfa. Sur une période de cinq ans, de 2013 à 2018, ce programme devrait permettre d’augmenter et d’améliorer le volume et la qualité de la production nationale pour atteindre 200.000 tonnes de café marchand à l’horizon 2018.Il s’agissait également de rehausser les recettes d’exportations pour atteindre près de 200 milliards de Fcfa, d’une part, les revenus de plus 100.000 producteurs de café, d’autre part. Au surplus, il vise dans la même période à induire de la valeur ajoutée à la production à travers la transformation et la consommation de 50.000 tonnes au plan national. Qu’est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain ? Nous ne pouvons en dire plus pour l’instant.

Des experts du Conseil café-cacao, cette initiative qui devrait principalement commencer par la région montagneuse de l’ouest (Man), comporte cinq grandes composantes. Que sont l’amélioration de la production et de la qualité du café, la valorisation des spécificités des cafés origines «Origine Côte d’Ivoire », notamment les cafés terroirs, le café lavé et l’Arabusta, la commercialisation, la transformation et la consommation. A noter que le café est le 2e produit le plus échangé au monde après le pétrole. Il est évalué à des revenus estimés à 466 milliards de dollars en 2021.

Bamba Moussa