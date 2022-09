Congo-Kinshasa: Mise en œuvre du PDL-145 Territoires / Le BCeCo remet les chèques aux Agences Locales d'Exécution

Avec cette cérémonie de remise symbolique des chèques aux Agences Locales d'Exécution (ALE) qui s'est inscrite dans une logique de transparence et de redevabilité, le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T) franchit un pas de géant.

Il passe donc dans sa phase ultime de matérialisation, car le Bureau Central de Coordination (BCeCo) a déposé 91 millions USD dans les comptes de 41 ALES qui devront se déployer dès cette semaine pour le début des travaux de mise œuvre de cet ambitieux programme chère au Président de la République, Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu le samedi 03 septembre dernier à Kinshasa. Heureux et fiers d'avoir été recruté pour accomplir cette lourde tâche d'offrir aux populations congolaises des infrastructures sociaux de base (Écoles et centre de santé), les représentants de ces ALE ont promis de tout faire pour être à la hauteur de leur responsabilité et de livrer les ouvrages dans le délai imparti.

Les ALE satisfaites

"C'est une heureuse responsabilité de contribuer à bâtir un territoire plus beau qu'avant pour le léguer à notre postérité. Nous, les ALE et chèques en main, prenons donc la responsabilité de matérialiser la vision du Chef de l'Etat qui est celle d'offrir des infrastructures à toutes les communautés où qu'elles se trouvent ", s'est exprimé, Jean-Louis Assani, Directeur de SADRI.

Tout en Rassurant que toutes les ALE se sentent être à la hauteur pour réaliser ces travaux vu leurs performances et le niveau de confiance que le BCeCo a placé en chacune d'elles. Il y a des ALE qui viennent en fait d'arriver dans ce travail montrent des performances.

Pour la Sœur Elisabeth, Représentante de Caritas Développement Idiofa, qui s'est dite personnellement satisfaite, leur ONG va travailler d'arrache pied et mettre toute son expérience en jeu pour atteindre les résultats attendus dans ce programme. " Nous sommes sûr de livrer à temps les ouvrages parce que nous sommes quand-même des ALE expérimentées. Et ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec le BCeCo. Nous connaissons les exigences du BCeCo et nous savons que nous devons nécessairement livrer dans le délai, car les pluies abondantes approchent et nous devons tout faire pour aller vite ", a-t-elle déclaré.

Transparence, redevabilité et performance

" Le BCeCo avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la recevabilité et de la performance ", a fait savoir Jean Mabi Mulumba, Directeur Général du BCeCo. Parlant de transparence, il a indiqué que les ALE ont été recrutées sur base de la compétitivité et le BCeCo avait publié un Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI) au terme des évaluations des offres qui avaient reçu. " Dans le cadre de l'Avis à Manifestation d'Intérêt, nous avons pu débuter 41 ALE qui ont été jugé les plus performantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes venu leur remettre les chèques ", a-t-il souligné.

S'agissant de la redevabilité, le DG Jean Mabi a précisé que les ressources utilisé par le BCeCo pour payer les ALE sont des ressources du trésor public. " C'est pourquoi il est tout à fait normal que nous puissions montrer à travers les images que ces ressources ont été remises entre les mains des ALE pour pouvoir construire des infrastructures qui leur ont été attribué ", a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de la performance, Jean Mabi Mulumba a noté que le BCeCo a pu engager en un temps record 91 millions dollars américains. Ce qui signifie que d'ici 6 mois toute cette somme va être dépensée. Et témoigne que BCeCo a une forte capacité d'absorption des ressources qui sont mises à sa disposition. Toutefois, il faut noter que ceci n'est qu'une étape. La phase la plus dure va donc commencer d'ici peu. C'est en fait la phase déconstruction des infrastructures. " Nous allons tout faire par le mécanisme de contrôle que nous allons mettre en place pour accompagner ces ALE à livrer les ouvrages dans le délai ", a-t-il renseigné.

Le PDL-145 T dans sa phase de concrétisation

" On est dans une étape de concrétisation du PDL-145 T qui est un programme très ambitieux ayant pour but la réduction des inégalités sociales et les écarts entre ceux qui vivent les milieux urbains et les milieux ruraux ", a noté Marcelin Bilomba, Conseiller Principal du Chef de l'Etat au Collège économie, finance et reconstruction tout en rappelant que c'est la première fois qu'on déploie d'infrastructures de base à travers tous les territoires pour qu'on ait l'espoir de développer le pays.

Après les ALE, le BCeCo va également signer des contrats avec les Petites et Moyennes Entreprises pour l'implémentation du PDL-145 T. " Aujourd'hui nous voyons le BCeCo déployer les ALE. Dans plus ou moins deux semaines, nous allons revivre la même situation les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui gagneront également les marchés pour réaliser des travaux dans les zones d'intervention du BCeCo ", a indiqué le CP Marcelin Bilomba.

Pour sa part, Ginette Muteta Nzau, Présidente du comité de pilotage du PDL-145T, voit, en ce jour, la matérialisation de ce grand programme pour le bénéfice de la population et attire l'attention de ces ALES sur la responsabilité qui est la leur. " La signature d'aujourd'hui matérialise une première étape de ce programme qui était théorique, et aussi par le fait que les ALE qui ont fait leur preuve sur le terrain et sont proche des populations, ont véritablement reçu déjà une avance pour le démarrage des travaux. Et donc pour nous, c'est un signe d'encouragement. On félicite les ALE et celles qui ont performances parce que c'était un long processus. Mais on leur dit qu'elles ont une grande responsabilité et on compte sur elles pour livrer les ouvrages dans le meilleur délai ", a-t-elle souligné.

(Avec la Cellule de Communication/BCeCo)